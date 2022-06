WIEK Fantastiek pakt opnieuw uit met culturele voorstellingen in Ichtegem

Na de succesvolle première van WIEK Fantastiek, tijdens de zomer van 2021, pakt het bestuur opnieuw uit met dit initiatief. Ook deze keer wordt de hashtag #WIJKomenNaarJou weer gehanteerd.

Het evenement strijkt de komende weken een aantal keer neer, telkens in verschillende wijken en buurten om zo cultuur tot bij de inwoners te brengen en bovenal de sociale contacten een boost te geven. Dit jaar werden enkele aanpassingen aan het concept aangebracht. Het aanvangsuur is een uur later en elke editie krijgt ook een andere culturele voorstelling. Daarnaast zijn er dit keer drie edities, terwijl er vorig jaar vier edities waren.

Cultureel programma

“Op vrijdag 24 juni is er Viva Raphaël door Compagnie KraK vzw in de tuin Huis Dekeyser in Ichtegem. Op vrijdag 1 juli is er op het grasplein van de Belleboslaan in Eernegem de magische familieshow door Kevin Laurens. Ten slotte is er op vrijdag 8 juli de familievoorstelling Stil van Charel & Co in De Kouter”, vertelt schepen Celesta Muylle.

“Daarnaast zijn er nog tal van andere activiteiten. Naast een bar en foodstand zijn er ook heel wat doorlopende activiteiten, onder andere een speel-arenatheater door Hoetchatcha en workshops door Huisje Artistiek. De bib zorgt voor interactieve boekenspelen. Het evenement is telkens open om 17 uur en de culturele voorstellingen starten om 19 uur.”

Laagdrempelig

“Wat me enorm opvalt, als nieuwe bewoner van Bekegem, zijn al de inspanningen die in Ichtegem gedaan worden voor onze kinderen”, vertelt Heidi Vuylsteke. “Ik heb al in verschillende dorpen of steden gewoond, maar dit heb ik nog niet meegemaakt. Ook de laagdrempeligheid ervan is opmerkelijk. Niet alleen de toegang is gratis. Je kan er ook gratis koffie, thee of water krijgen. Mijn dochtertje Laura (3) en ik kijken er al naar uit!”

Ook Sofie Jansseune uit Bekegem zal opnieuw afzakken naar WIEK Fantastiek. “Vorig jaar zijn we ook naar de editie in Bekegem gekomen. Voor ons was het één groot familiefeest, typisch voor Bekegem.”