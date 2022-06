Westhoek laat publiek opnieuw kennismaken met oorlogsverhalen met 25 nieuwe initiatieven

In 2023 en 2024 wordt de Westhoek nog meer dan ooit dé place to be om kennis te maken met onze oorlogsgeschiedenis. Toerisme Vlaanderen koos 25 publieke en private projecten uit de streek die de sporen van de Eerste Wereldoorlog in het landschap blootleggen.

Deze evenementen, tentoonstellingen en belevingsroutes maken deel uit van het themajaar “Het Landschap Getuigt”, een initiatief om het oorlogs- en vredeverhaal van de Westhoek te versterken. In april werd een oproep gelanceerd bij zowel private als publieke partners om een voorstel in te dienen. Van de 35 dossiers die werden ingediend selecteerde een jury er 25.

2,5 miljoen euro

“De Westhoek is een blijvende stille getuige van wat er zich hier tijdens de Eerste Wereldoorlog afspeelde. De gekozen projecten nemen de bezoekers mee op ontdekking doorheen dat landschap, en laten hen kennismaken met de vele verhalen die er letterlijk voor het rapen liggen, zodat we de gruwel die zich hier afspeelde nooit zullen vergeten”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. (lees verder onder de tabel)

In totaal wordt er 2,5 miljoen euro voorzien vanuit Toerisme Vlaanderen om die projecten te realiseren. Zo komt er onder meer een fietsfestival in Dranouter op WOI-sites, een tijdelijke tentoonstelling in het In Flanders Fields Museum in Ieper en events langs de frontlinies. “De Westhoek is het herdenkingslandschap bij uitstek. Het themajaar is ook een impuls om de belangrijkste buitenlandse markten, met de Britse markt op kop, terug naar de Westhoek te halen,” licht Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen toe.