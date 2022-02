West-Vlaanderen scoort bij de Henry van de Velde Awards

Designliefhebbers hebben het dinsdagavond ongetwijfeld niet gemist: de uitreiking van de Henry van de Velde Awards 22. De Oscars voor het Vlaamse designlandschap zou je ze kunnen noemen. De meest kwalitatieve, innovatieve en slimme ontwerpen vielen in de prijzen. Ook enkele West-Vlaamse namen gingen naar huis met een medaille.

Renson uit Waregem, producent van onder andere zonnewering en ventilatie, kwam als winnaar van de Company Gold Award uit de bus. Wat 20 jaar geleden startte als een familiebedrijf is intussen uitgegroeid tot een internationale speler waarvan bijna 10 procent van de 1.200 medewerkers dag in dag uit bezig zijn met onderzoek en ontwikkeling.

“Renson toont hoe design een hefboom kan zijn voor gebruiksvriendelijke, duurzame en tegelijk ook ‘mooie’ innovaties. Met Flanders DC willen we dit soort innovaties nog weliger laten tieren in de Vlaamse mode- en designsector,” aldus Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk. Zij reikte deze prijs ook uit. Volgens de jury dankt de Waregemse trendsetter die erkenning aan z’n nooit aflatende drang naar innovatie en de kunst om design functioneel in te zetten voor gezond en comfortabel wonen, leven en werken. Vandaag voert Renson uit naar 83 landen en heeft het bedrijf wereldwijd medewerkers aan de slag. Het merendeel van de producten wordt echter volledig in België gemaakt.

Zuid-West-Vlaanderen aan de top

Tot zover de gouden medailles. Onze provincie ontvangt ook tweemaal zilver. Kortrijks ontwerper Lowie Vermeersch behaalde de tweede podiumplaats voor de Digital Product Award. Voor Grandstudio creëerde hij Digiphy, een mixed reality ontwerp- en communicatie-instrument om de automotive-industrie te helpen verder te digitaliseren.

Illustrator Klaas Verplancke uit Zwevegem kreeg eveneens zilver voor The Poster House Campaign, in de categorie van de Graphics Award. Klaas is verantwoordelijk voor alle illustraties en animaties van de publieke communicatiecampagne naar aanleiding van de heropening van het Poster House museum in New York na de coronalockdown.

Tot slot kon de designstudio Utilise.Objects met het project ‘Biodiversiteit in bos, stad en tuin’ brons bemachtigen voor de Environment Award. Giel Dedeurwaerder en Brent Neve uit Kortrijk gingen voor Wood Design op zoek naar esthetische oplossingen voor dood hout dat door de jaren heen natuurlijk wordt afgebroken, en uiteindelijk opnieuw als voeding zal dienen voor de natuur.