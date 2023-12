Werken aan openluchtzwembad in Ieper: “Oude vestingen blootgelegd om te integreren in nieuw project”

Aan het voormalige openluchtzwembad zijn deze week werken gestart om historische vestingmuren terug te vinden. “We willen dit opgegraven erfgoed integreren in ons nieuw project.”

De recente graafwerken gebeuren in de groenzone tussen het zwembad, de vestingen en de rotonde met Hoge Wieltjesgracht. “Daar worden proefsleuven gegraven”, zegt schepen Philip Bolle (Vooruit). “We beperken ons herwaarderingsproject voor het voormalig openluchtzwembad niet tot de contouren van het zwembad. Ook die plek wordt aangepakt om een totaalbelevenis te creëren. Met de proefsleuven willen we nagaan waar de voormalige vestingmuren zich precies bevinden en hoe we die in het nieuwe project kunnen inschakelen als nieuwe beleving.”

De Vlaamse overheid verleent een onderzoekspremie voor dit vooronderzoek van de vestingen, die beschermd zijn als monument. “De kraan moest fors graven. We dachten even dat ze verdwenen waren, maar op diepte van een kleine drie meter kwamen de muren toch boven. Deze worden nu in kaart gebracht. Dit is goed nieuws”, aldus de erfgoedschepen. “Elk stukje erfgoed dat opgegraven wordt is een nieuwe bladzijde in het geschiedenisboek van onze stad.”

Muur afbreken

Het stadsbestuur ijverde om de Vlaamse bescherming van het zwembad op te heffen zodat de muur langs de eerste proefsleuf kan afgebroken worden en er een open waterverbinding kan gevormd worden tussen de Kasteelgracht bij de Menenpoort en de Wieltjesgracht.

“De vestingmuren van Vauban zijn nog veel ouder dan het zwembad uit de negentiende eeuw. De declassering van het zwembad was noodzakelijk voor ons nieuw project waaraan we dit opgegraven erfgoed kunnen toevoegen”, stelt Bolle.

Overstromingen

De Ieperlingen konden enkele maanden geleden twee ontwerpvarianten voor de site bekijken en suggesties doen. “Beide hebben ongeveer evenveel fans, dus probeert het studiebureau ze nu te verzoenen tot één voorstel. Zeker is dat er meer parkbeleving komt rond het water dat trapsgewijs naar beneden komt vanaf de Kasteelgracht in de Wieltjesgracht. Deze waterontsluiting wordt een van de manieren om overstromingen van de stad in de toekomst te voorkomen. De voorbije weken tonen hoe precair de situatie geworden is in de Westhoek.”

Vraagteken

Hoe de nieuwe openwaterverbinding de verkeersas met de rotonde zal kruisen is nog een vraagteken. “Die weg ligt in de weg”, aldus Bolle. “Maar deze technische uitdaging zal deel uitmaken van een ander project, waarvoor een apart mobiliteitsbudget nodig is. Dat zijn beslissingen voor de toekomst.”

Grond onstabiel

Ook binnen de site van het openluchtzwembad zal gewerkt worden: er wordt een proefput gegraven om een historische overstortconstructie te vinden. “Maar die grond is vrij onstabiel en het is moeilijk om op dit moment met een kraan binnen de muren van het zwembad te komen.” (TP)