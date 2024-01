Werken aan de Kruisekemolen in Wervik zijn vooral toekomstgericht: “De windvang beschermen”

Wervik is een van de weinige gemeenten die twee molens telt. Naast de Briekenmolen aan het Nationaal Tabaksmuseum is er in de Kruisekestraat ook de houten Kruisekemolen. Er worden werken voorzien. “Het gaat om het vernieuwen van de trap, alle kruipalen, teerlingblokken en het schilderen van deze onderdelen”, aldus schepen van Toerisme Geert Bossuyt (Vooruit).

“Deze werken waren normaal vorig jaar gepland, maar door omstandigheden zijn ze verschoven naar 2024, op vraag van de aannemer.” De werken zijn gegund voor 86.129 euro, btw inbegrepen. De definitieve premie van het Vlaamse Gewest bedraagt 45.986,50 euro. “Dit worden tevens ook de laatste werken aan de houten molen en zo kunnen we na vele jaren investeren én een inhaalbeweging fier zijn dat onze twee molens zo goed als opgeknapt zijn”, aldus de bevoegde schepen. “Nu moeten we ervoor zorgen dat we toekomstgericht de nodige onderhoudswerken doen”, klinkt het.

Nog dit. Er liep de afgelopen weken een openbaar onderzoek voor de bescherming van de windvang van de Kruisekemolen. Windmolens worden enkel nog beschermd als ze operationeel zijn. Hierbij wordt een zone van 100 meter afgebakend voor het vrijwaren van de windvang. De eigenaars binnen deze afgebakende zone werden door de stad aangeschreven.

Dergelijke zone betekent evenwel geen bouwverbod maar er moet wel rekening worden gehouden met bijvoorbeeld de oriëntatie van de nokken, zodat nieuwe constructies zo weinig mogelijk de werking van de molen belemmeren.

Draaien en malen

Volgens Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Matthias Diependaele (N-VA) maken molens in Vlaanderen deel uit van ons erfgoed als symbool voor de overgang tussen traditie en modernisering. Maar, windmolens zijn vooral waardevol als ze ook draaien en malen. En dat is niet altijd evident. Vandaar dat men nu ook de omgeving van de molens beschermt, zodat ze hun windvang, door bijvoorbeeld bebouwing of hoge bomen, niet verliezen.

De bescherming van de Kruisekemolen blijft, maar er wordt een overgangszone gecreëerd om de windvang van de molen optimaal te houden.