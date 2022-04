Wereldkampioen zeilen Emma Plasschaert wordt meter van Belgisch marineschip M940 Oostende: “Ik hoop eens te kunnen meevaren”

Tweevoudig wereldkampioene zeilen, Emma Plasschaert, mag zich binnenkort de meter noemen van het nog te bouwen mijnenbestrijdingsvaartuig van de Belgische Marine ‘M940 Oostende’. De Oostendse is blij met de eer die haar te beurt valt. “Ik zal mijn meterschap met veel respect dragen.”

De zeilkampioene groeide op in Oostende en woont sinds kort in Gentbrugge. Oostende blijft echter haar thuis en ze komt er dan ook nog vaak op bezoek bij haar vrienden en familie.

Om Emma aan haar Oostendse roots te blijven herinneren mag ze zich binnenkort meter noemen van een van de zes nieuwe schepen van de Belgische Marine. Het eerste Belgische schip die van de band zal rollen is de ‘M940 Oostende’.

Kapitein

Emma Plasschaert is blij met de eer die ze krijgt. “Ik wist het al een tijdje, maar dinsdagmorgen stond Defensie opeens aan mijn deur met de officiële vraag of ik meter wou worden van het schip”, zegt Emma glunderend.

“Ik ben al meter van enkele kleine jachtjes, maar dit is toch net iets anders. (lacht) Ooit koesterde ik de droom om kapitein te worden in de lange omvaart. Mijn zeilambities stonden die andere ambitie wat in de weg, maar ik ben nog steeds blij met mijn keuze. Ik zal het schip bij oplevering alvast mogen dopen. Of ik eens zal mogen meevaren? Dat hoop ik toch. Vooral de dronetechnologie aan boord spreekt me aan. Ik hoop er wat meer over te leren.”

De bemanning van het nieuwe vaartuig zal uit 34 leden bestaan. Het zal ingezet worden als commandoschip of als noodhulp. Het schip is inzetbaar in alle weersomstandigheden en is 82 meter lang en 17 meter breed. In 2024 moet het opgeleverd worden.

Op 18 mei wordt de Oostendse zeilkampioene uitgenodigd op de Vlootparade in Antwerpen en ze zal ook bij de doop van het nieuwe onderzoeksschip van de Marine, de Belgica, mogen zijn in juni. Meter van de Belgica wordt prinses Elisabeth.

(JR)