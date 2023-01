Weesgedichten brengen meer poëzie en schoonheid in Zwevegems straatbeeld

In Zwevegem kan men vanaf nu tot 1 februari op sommige vensters een gedicht lezen. Dat past in het project ‘weesgedichten’ dat naar aanleiding van de Poëzieweek 2023 wordt georganiseerd.

“Het hartverwarmende verhaal van de weesgedichten begon in 2021. Toen zocht de bib van Aalst in volle coronalockdown naar een manier om de poëzieweek niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Dat jaar werden 100 gedichten over heel Aalst op ramen aangebracht. Vorig jaar vonden de weesgedichten voor de eerste keer hun weg naar heel Vlaanderen en dit jaar komen ze ook tot in Zwevegem”, zegt Anne-Mie Veys van de bibliotheek.

Samen met de deelnemende Zwevegemnaren overspoelt de bib de straten van Zwevegem en deelgemeenten met gedichten. “Deelnemers kozen een gedicht op de website en stelden een raam langs de straatkant beschikbaar.”

Bekende en minder bekende dichters

“Vanaf nu brengen 50 weesgedichten meer poëzie en schoonheid in het straatbeeld. Het zijn gedichten van bekende en minder bekende dichters. De gedichten werden door vrijwilligers en medewerkers van de Kunstacademie, afdeling Woord, op de vensters aangebracht”, aldus Anne-Mie Veys die eraan toevoegt dat het verhaal een happy end heeft: alle weesgedichten werden immers geadopteerd. (GJZ)