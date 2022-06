Weer een zomer lang gratis cultuur: Kunst, muziek, gastronomie en film tijdens Stad Onderstroom

Met het initiatief Stad Onderstroom bieden de organisatoren ook dit jaar weer een mix van gratis culturele activiteiten aan. Het oude financiëngebouw, dat binnenkort plaats moet maken voor een nieuwe politiegebouw, vormt dit jaar het decor.

Ieder jaar zoeken de organisatoren een unieke locatie voor Stad Onderstroom, een plaats met een geschiedenis en liefst ook een plaats die niet lang meer zal bestaan. Die vonden ze dit jaar in het voormalige financiëngebouw in de Woumenweg, dat door de politie is aangekocht en gesloopt zal worden.

De Diksmuidse muziekclub 4AD werkt voor dit initiatief samen met de Diksmuidse Filmclub, Restaurant Water & Vuur en curatoren Peter Defurne en Christophe Denys.

“De expo ‘Onbelast’ is deze zomer opnieuw voor twee maanden de kunsttempel van Diksmuide”, vertelt Peter Defurne. “Vijftien kunstenaars werden uitgedaagd rond het centraal gegeven ‘Onbelast’ en presenteren nu hun werk.” De keuze van de titel ‘Onbelast’ verwijst meteen ook naar het gebouw waarin en waarrond alles gebeurt. “Het gaat ook over de drang van de mens om alles te beheersen, op te lijsten en te berekenen, over afbakening en grenzen, regels, ritme en rimpels”, vult Christophe Denys aan. “Onbelast zijn kan misschien enkel in een virtuele oase. Het woord en de connotatie zijn heel belangrijk.”

Verder is Kapitein Stroomloos – ook bekend als Tijl De Vriendt – weer van de partij in restaurant Stroomloos. “Bij goed weer kan men in de tuin genieten van het gastronomische lekkers van Tijl, bij minder goed weer wordt alles opgediend in het voormalige restaurant op de tweede verdieping.” Op de openingsdag van Stad Onderstroom, zondag 10 juli, gaat het restaurant open om 19 uur. “Voor de helft in ‘t wit en omdat we niet zwart-wit willen denken, is de andere helft heel kleurrijk. Op woensdag 20 juli kan iedereen zonder vooraf inschrijven opnieuw genieten van hoogstaand culinair lekkers en op zaterdag 30 juli om 14 en 17 uur gaat het restaurant open onder de noemer ‘de helft in ‘t zwart’.”

Gitaar van drie meter

Voorts staan er verrassende concerten op het programma. “Op zondag 10 juli om 16 uur komt Gasper Nali Malawi het beste van zichzelf geven met een drie meter lange zelfgemaakte basgitaar met één snaar. Leen Declercq is er op zondag 31 juli om 16 uur. De Lichterveldse brengt onder de naam Stokvis haar muzikale project. Solo met ukelele neemt ze iedereen mee naar onuitgevonden stranden”, aldus Patrick Smagghe van 4AD. “Daarna komt Webstek het dak eraf spelen.”

Een klassieker tijdens Stad Onderstroom zijn de openluchtfilms. “Dit jaar is er gekozen voor films van eigen bodem. Op zaterdag 30 juli om 22 uur wordt ‘Dealer’ vertoond. Op zondag 6 augustus om 22 uur is er ‘Rookie’”, vertelt Chris Vanblare van de Diksmuidse filmclub. “Nadien volgen op zaterdag 13 augustus nog ‘Amenra Dixmude 1914-2018’ en op zaterdag 20 augustus ‘Cool Abdoul’.”