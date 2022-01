Week van de Poëzie en op date in de bibliotheek van Ledegem

Het zijn drukke tijden in de bibliotheek van Ledegem, waar er in het kader van de Poëzieweek en Valentijn heel wat op til staat.

De Poëzieweek in Vlaanderen loopt van donderdag 27 januari tot woensdag 2 februari. Het thema dit jaar is ‘Natuur’. De bibliotheek speelt hierop in en organiseert op zondagvoormiddag 30 januari een activiteit. Auteur Sylvie Marie trakteert iedere bibliotheekbezoeker op een gedicht of poëtisch tekstfragmentje. Het evenement start om 10u.

Sylvie Marie (37) woont in Gent. Ze publiceert gedichtenbundels en romans. Daarnaast doceert ze literaire creatie aan de academies in Tielt en Ieper. In de bibliotheek van Ledegem vind je onder andere haar boeken ‘Altijd een raam’ en ‘Alles valt’ terug. In het kader van Valentijn heeft de bibliotheek een leesactie in petto. Van begin tot eind februari kunnen bezoekers aan de bib op blind date met een boek.

Beoordelingskaartje

De medewerkers kozen vergeten klassiekers, parels van boeken, verfijnd leesvoer en nieuwe, bekroonde boeken voor de lezers uit. Die boeken werden stijlvol verpakt en voorzien van een viertal trefwoorden. Op basis van die trefwoorden kiest de bibbezoeker om op date te gaan met het boek. Iedere bezoeker die een blind dateboek ontleent, krijgt een beoordelingskaartje mee. Op die manier polsen de bibliotheekmedewerkers of de date al dan niet geslaagd was. Lezers die een ingevuld kaartje indienen maken kans om een boek te winnen.