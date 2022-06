Warme William staat deze zomer klaar om te luisteren en te helpen in Wingene

Het blauwe beertje met de naam Warme William, is terug in de gemeente Wingene. De jeugdraad en Team Jeugd wil met Warme William verder inzetten op het mentaal welzijn van kinderen en jongeren.

De smiley-campagne werd verleden jaar opgestart en dit was een project van het Fonds Ga voor Geluk. Warme William treedt in de voetsporen en de blauwe knuffelbeer als mascotte kreeg intussen al heel wat naamsbekendheid. “Een Warme William is iemand die echt naar je luistert”, vertelt schepen van Jeugd, Jens Danneels. “Iedereen zit wel eens wat minder goed in zijn vel. Dan is het fijn dat er een persoon klaarstaat die je kan vertrouwen, iemand op wie je kan bouwen.”

Echt praten over je zorgen en problemen kan helpen maar dat kan je enkel doen wanneer de persoon zich veilig voelt bij de gesprekspartner. Warme William heeft dit gevoel en er werd een Warme William-luisterkamer ingericht die men gratis kan gebruiken voor gesprek.

Warme William bank

De jeugdraad maakte handig gebruik van de projectsubsidie mentaal welzijn, waarmee 45 procent van de aankoop van de Warme William-bank gefinancierd werd. De grote Warme William-bank zal tijdens de zomer een rondtrip maken doorheen de gemeente om de boodschap verder te verspreiden. “Neem plaats op de bank als je hem ziet staan, geef Warme William een dikke knuffel en deel een foto hiervan op je sociale media”, vraagt Marthe Demeulemeester die voorzitter is van de jeugdraad. “Zo laat jij weten dat jij ook bereikbaar bent voor een goed gesprek. Via de QR- code op de bank kan je luisteren naar verhalen van bekende Vlamingen.”

De eerste plek waar je Warme William kan spotten is op het School’s Out Festival van Jeugdhuis dE Mutse, aan de Verrekijker, op vrijdag 24 juni. Daarna zet Warme William zijn reis verder.