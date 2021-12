Wannes Cappelle verhuist (even) naar IJsland

Muzikant en scenarist Wannes Cappelle van Het Zesde Metaal pakt zijn koffers en verhuist naar IJsland, het land van waar zijn vrouw afkomstig is. Maar het wordt geen vakantie. “Ik hoop er veel te schrijven.”

Een maand geleden sloot Het Zesde Metaal al hun succesvolle tournee Skepsels af met net geen 30 shows in twee maanden tijd. Frontzanger Wannes Cappelle kan ook tevreden terugblikken op de fictiereeks ‘Grond’ dat dit najaar verscheen op Play 4. Hij schreef de reeks samen met Zouzou Ben Chikha en Dries Heyneman. Momenteel is Wannes opnieuw aan het schrijven, al doet hij dat het komende half jaar vanuit… IJsland.

“De verhuis is een privé-aangelegenheid”, aldus Wannes, die volop zijn koffers aan het pakken is. “Mijn vrouw is van ginder afkomstig en we gaan er het komende half jaar doorbrengen op een appartementje van vrienden. Het is niet beroepsmatig dus. Meer nog: ik blijf verder werken en keer nog een tweetal keer terug om muziek te spelen. Het is niet bepaald vakantie, nee. Ik wil vooral nog veel schrijven, aan nieuwe nummers en scenario’s. Hoe het met mijn IJslands gesteld is? Laat ons zeggen dat het er deugd zal van hebben.” (lacht)