Wall of Fame wijst bezoekers Schiervelde de weg naar sport- en eventhal

Wie van de parking op de site Schiervelde naar de sport-en eventhal wandelt merkt ongetwijfeld de zeven grote zwart-wit foto’s op. Op die foto’s worden de hoofdgebruikers van de hal afgebeeld. “We hadden al The Blue Wall tijdens volleybalwedstrijden, deze Wall of Fame toont de weg naar succes”, aldus schepen van Sport José Debels (CD&V).

Een beeld van een tot de nok gevulde hal voor de finale van de volleybalfinale in de CEV-cup of een foto van het internationaal rolstoelhockeyevenement voor G-sporters. Voortaan pimpen zeven grote foto’s van sportclubs en evenementen die een link hebben met sporthal Schiervelde de rode muur langs het pad van de parking naar de ingang van de sport-en eventhal Schiervelde. “De zeven zwart-wit foto’s van twee op drie meter breed zijn een blikvanger voor de bezoeker van de sporthal”, aldus schepen José Debels zaterdagochtend bij de onthulling van de foto’s.

Van actie tot sportkampen

De sportfoto’s werden gemaakt door fotograaf Tom Lefevere. Laurens Vandenheede, publiekswerker sport bij de stad, gaf zaterdag wat uitleg bij de beelden. “We hebben gekozen voor verschillende actiebeelden, maar ook evenementen zoals het sportgala en de sportkampen komen aan bod. De foto’s kunnen in de toekomst vervangen worden.” Bij de verschillende foto’s werd er ook verlichting aangebracht. “Sporters komen hier vaak pas maar laat buiten, maar kunnen toch telkens tot 23 uur de beelden bewonderen.”

Evenementen

Schepen van Sport José Debels is alvast opgetogen met de realisatie. “Schiervelde is een erg grote site. Je hebt hier onder andere Sportoase, de voetbalvelden en de tennisclub. We horen soms van bezoekers dat het niet zo eenvoudig is om de sport-en eventhal te vinden. Deze Wall of Fame toont hen de weg, de weg naar de plaats waar al heel veel sporters mooie successen hebben gehaald. Hier gingen al verschillende mooie evenementen door. Onder andere het Belgisch kampioenschap tafeltennis, het internationale rolstoelhockeytoernooi en een internationaal badmintontoernooi grepen hier al plaats, maar ook optredens van bijvoorbeeld Clouseau gingen hier door. De supporters van volleybalclub trokken hier al hun Blue Wall op, nu hebben we er ook een Wall of Fame bij.” (BF)