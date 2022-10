Vzw Save Askoy II herdenkt Brels sterfdatum met eenmalige vertoning van ‘Franz’

Vijftig jaar geleden ging in het casino van Blankenberge ‘Franz’ in première. Het was de eerste film geschreven en geacteerd door Jacques Brel.

“Veel opnames gebeurden ook in Blankenberge”, weet Brel-fan Piet Wittevrongel. “En omdat er bij het stadsbestuur geen interesse was om de film te vertonen, namen we dan maar zelf het initiatief.”

De vzw Save Askoy II brengt op zaterdag 8 oktober, aan de vooravond van Brels sterfdag, een eenmalige vertoning van ‘Franz’ in bistro De Sloepe, De Smet de Naeyerlaan 1. De filmvertoning start om 20 uur, de inkomprijs bedraagt 10 euro (twee consumpties inbegrepen). “We willen ook een speciale oproep doen voor figuranten die destijds meespeelden in de film”, aldus Piet Wittevrongel.

De avond wordt opgeluisterd door Bruno Brel, neef van.