VZW Het Muziekhuis na 15 jaar in een gloednieuw jasje

Na vijftien jaar VZW Het Muziekhuis is het tijd voor verandering. “De naam ‘Het Muziekhuis’ dekt al een hele tijd de lading niet meer aangezien wij ook een bloeiende afdeling ‘Theater/Musical’ hebben die elk jaar groter wordt”, aldus Algemene leiding en Hoofd muziekopleiding Jonathan D’hondt.

Op 25 september is het naast de opendeurdag van VZW Het Muziekhuis, ook de officiële opening van ‘Het vernieuwde Muziekhuis’. “Naast onze individuele muzieklessen bieden wij vanaf 2,5 jaar drama voor kleuters aan, musicallessen voor het lager en middelbaar, theaterlessen voor volwassenen, DJ-lessen en een popkoor”, vult Jonathan D’hondt aan. “We kozen er dan ook voor om niet alleen onze gevel en onze site een ‘make over’ te geven, maar ook onze naam en werking.”

Benieuwd naar de vernieuwde werking, de nieuwe naam of wil je graag kennis maken met de school en het aanbod? Wil je de leerkrachten leren kennen en de gebouwen eens verkennen? Of wens je je graag nog in te schrijven voor het nieuwe schooljaar dat van start gaat op maandag 3 oktober 2022? “Kom dan zeker langs op 25 september tussen 14 uur 30 en 17 uur”, klinkt Creatieve leiding en Hoofd Theateropleiding Aude Dewerchin uitnodigend. “Een optreden van ‘De Covrettes en leerlingen van de zangklas van Didier Deruytter’ kan je in onze zaal bewonderen.”