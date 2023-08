Vrouw en Maatschappij Harelbeke schenkt Gerberaprijs aan Sport Harelbeke

Met de Gerberaprijs zet Vrouw & Maatschappij Harelbeke een project in de kijker dat gelijke kansen voor vrouwen en mannen stimuleert. Dit jaar wordt de prijs uitgereikt aan Sport Harelbeke omwille van hun grote inspanningen om sport voor iedereen toegankelijk te maken.

De Gerberabloem staat in ‘bloementaal’ symbool voor openhartigheid en dat is toevallig het handelsmerk van Vrouw & Maatschappij. De politieke vrouwenbeweging van CD&V draagt bij aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving waarin iedereen gelijke rechten en kansen heeft. Met de uitreiking van de Gerbera-prijs beloont ze projecten en organisaties die de samenleving meer ‘in balans’ brengen en gelijke kansen voor mannen en vrouwen promoten.

Voor iedereen toegankelijk

Dit jaar koos Vrouw & Maatschappij Harelbeke ervoor om Sport Harelbeke, de sportdienst van de stad, te nomineren. “Sport Harelbeke verdient deze prijs omdat men grote inspanningen levert om sport voor iedereen toegankelijk te maken. Naast een uitgebreid aanbod voor kinderen en volwassenen, wordt er ook een aanbod uitgewerkt voor specifieke doelgroepen”, aldus Nationaal voorzitter Lynn Callewaert.

Zo worden er Ladies Fit Afternoon-sessies ingericht. Dat zijn sportuurtjes in de namiddag voor dames in al hun diversiteit. Daarnaast zijn meisjes vanaf 13 jaar al welkom op de volwassensessies ‘s avonds zodat moeders en dochters samen kunnen komen sporten. Er is ook een aanbod voor senioren, de actiefplusser-sessies en de seniorensportdag. Op de G-sportdag Onbeperkt Wild in samenwerking met Sport Vlaanderen krijgen kinderen met een handicap de mogelijkheid om allerlei sporten te beoefenen.”

“Ook voor mensen met (jong)dementie worden sportnamiddagen ingericht in samenwerking met het Ventiel. Bovendien is er ook aandacht voor mensen in een kwetsbare situatie.

Uit-pas

Via het subsidiereglement worden sportclubs aangemoedigd om gebruik te maken van de Uit-pas zodat mensen die het financieel moeilijk hebben minder drempels ondervinden om lid te worden van een sportvereniging. Tot slot is ook de sportraad paritair samengesteld, waardoor evenveel mannen als vrouwen hun advies kunnen formuleren op het sportbeleid.

“Om al deze redenen verdient Sport Harelbeke zonder twijfel de Gerbera-prijs”, zegt Martine De Ceuninck, voorzitter van V&M Harelbeke.