Vriendschapsgedicht en poëziewandeling in Damme

Gedichtendag (26 januari) luidt de ‘Week van de Poëzie’ in. In boekendorp Damme gaat dit gepaard met een reeks boeiende activiteiten rond het thema vriendschap. “De Dammenaars worden uitgenodigd om samen met stadsdichter Nina Everaert het ‘Groot Dams Vriendschapsgedicht te schrijven”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V+).

Het Damse stadsbestuur spaart dit jaar kosten noch moeite om in de Week van de Poëzie sterk uit te pakken met een hele reeks literaire activiteiten rond het thema vriendschap. Als stad van dichter des Vaderlands Jacob van Maerlant en met Charles Decoster die zijn geuzenroman Tijl Uilenspiegel in Damme liet afspelen, heeft Damme dan ook wel iets met boeken. Bovendien was vorig jaar 2022 het 25ste jaar na de opstart van Damme Boekendorp en uitlopers daarvan zijn nu nog terug te vinden in deze Week van de Poëzie.

Vriendschap

“Het centrale thema is vriendschap en we roepen alle Dammenaars, jong en oud, op om te verwoorden wat vriendschap voor hen betekent. Een afbeelding van De Kleine Prins uit het gelijknamige boek, kan daarbij helpen”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V+), bevoegd voor cultuur. “Al die insteken zullen stadsdichter Nina Everaert helpen om het Groot Dams Vriendschapsgedicht te schrijven. Dit gedicht zal aan het grote publiek bekend gemaakt worden via alle Damse infokanalen.”

Wie voor inspiratie op ontdekking wil, kan het poëziewandelpad in Damme-centrum volgen. Het vertrekt aan de parking Damme-Zuid en leidt doorheen de natuur en mooie stilteplekjes naar het stadhuis. Onderweg staan op een tiental plaatsen teksten die geselecteerd zijn door Dams boekhandelaar en poëziekenner Willy Tibergien. Hij selecteert overigens ook teksten die op de voormalige stedelijke infoborden aan de zijkant van het stadhuis zullen hangen en regelmatig gewisseld worden.

Ook voormalig Dams stadsdichter Frederik Lucien De Laere en kunstenaar Johan Six uit Sijsele werken mee en realiseren in een insprong van de oude gemeenteschool in de Burgstraat een installatie met poëzie waarbij in deze tijden van oorlog gerefereerd wordt aan de figuur Anne Frank.

Wie poëzie wil horen, moet op woensdag 1 februari afzakken naar de bibliotheek in Sijsele, waar stadsdichter Nina Everaert en burgemeester Joachim Coens tussen 14 en 16 uur poëzieteksten lezen. In de tuin van de bibliotheek staan trouwens ook een tiental teksten opgesteld rond het thema vriendschap.

Apotheose

De apotheose van deze poëzieweek in Damme vindt plaats op zondag 5 februari in de Cultuurfabriek met om 15 uur de familievoorstelling De Kleine Prins. Vooraf kunnen kinderen een workshop volgen om een vriendschapsbandje te maken en als afsluiter brengt Nina Everaert het Groot Dams Vriendschapsgedicht.

Meer info: www.damme.be/poëzieweek