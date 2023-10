Vriendinnen zetten hun koren samen op één podium: “We leren heel veel van elkaar”

Vox Musica (Roeselare) en de Reutelnoot (Beselare) brengen in november twee dubbelconcerten. Dat net die twee koren de krachten bundelen, is geen toeval. De twee jonge dirigentes zijn goede vriendinnen.

De paden van Liesbeth (roots in Slypskapelle) en Jamina (geboren en getogen in Kruiseke) mogen dan al jaren op een boogscheut van elkaar kronkelen, ze kruisten elkaar pas buiten de provinciegrenzen, aan het conservatorium in Gent. Voor allebei was dat een keuze van het hart, nadat ze eerder al een andere opleiding volgden. Jamina besliste na haar studies lager onderwijs om toch voor haar droom te gaan, Liesbeth koos voor de muziek na haar studies biomedische wetenschappen. “We speelden in het conservatorium vaak samen voor kamermuziek”, vertelt Liesbeth. “Samenwerken lukt altijd heel vlot.”

Lievelingsjuf

Een klik dus, en Liesbeth en Jamina werden vriendinnen. Dat ze allebei muziek ademen, zal daar wel niet vreemd aan zijn. Ondanks hun nog jeugdige leeftijd (Liesbeth is 24, Jamina 26) doorzwommen beide jongedames al flink wat muzikale watertjes. Bij Liesbeth startte dat in het derde leerjaar. “Toen ben ik notenleer gaan volgen in ’t Torreke in Dadizele, bij Martine Decancq”, vertelt ze. “Tot op vandaag mijn lievelingsjuf!” Het jaar erop trad ze in de voetsporen van haar broer en zus door ook piano als instrument te kiezen. “Ik volgde 9 jaar piano, waarvan het grootste deel bij Ellen Moortgat”, vertelt Liesbeth. “Zij zorgde ervoor dat ik echt wel liefde voor de muziek ontwikkelde.” Ook het muzikale parcours van Jamina begon al vroeg. “Muziek werd ons allen thuis met de paplepel ingegeven”, aldus Jamina. “Mijn beide ouders spelen saxofoon, mijn broers trombone en eufonium, en ook heel wat andere familieleden zitten in de muziekwereld. Zingen is bovendien iets wat ik van kinds af aan al heel graag deed.” Beide dames beperken zich ook vandaag niet tot één muzikaal engagement. Jamina speelt in de Koninklijke Harmonie Ypriana en in de Wervikse bigband. Liesbeth is naast dirigente van Vox Musica ook pianiste bij het kinderkoor Mini Musica en ze treedt met twee andere vriendinnen op als The Microwives.

Nu goed, er is nog een verschil tussen muzikaal actief zijn en als prille twintiger de leiding nemen over een koor van 30 à 40 mensen. Dat is nochtans wat beide vriendinnen nu al een paar jaar doen. Liesbeth volgde bij Vox Musica Koen Neirynck op en Jamina kreeg de vraag van Ypriana-collega Tine Devoghel om de leiding van de Reutelnoot over te nemen. Dat waren stevige voetsporen om in te treden, want beide koren hadden al wat jaren op de teller. Jeugdkoor Vox Musica mocht vorig jaar 25 kaarsjes uitblazen, volkszanggroep de Reutelnoot bestaat inmiddels al 35 jaar. Maar Liesbeth en Jamina pakten over en vonden er hun draai. Een samenwerking stond in de sterren geschreven. “Tijdens een repetitie aan het conservatorium stelde ik Liesbeth de vraag of ze graag eens samen iets wilde organiseren”, vertelt Jamina. “Ze was er meteen voor te vinden.” En nu komt er dus die eerste grote samenwerking: een tweevoudig dubbelconcert getiteld Come to the music. Wat mogen de toeschouwers die naar de muziek komen verwachten? “Het is heel gevarieerd”, stipt Liesbeth aan. “Er zit pop in van Ed Sheeran en Lady Gaga en kleinkunst van Bart Peeters, maar ook gospel en een jazz-canon.”

Perfectionistisch

Momenteel zijn de zangers van de twee koren volop bezig met de repetities. Grotendeels apart, maar af en toe ook samen. Van Liesbeth en Jamina weten we al dat ze vlot samenwerken, maar geldt hetzelfde voor de koren zelf? Best wel, zo bleek na de eerste gezamenlijke repetitie. De stukken die beide koren samen brengen marcheren goed. “Liesbeth en ik hebben sowieso heel wat dingen gemeen in onze aanpak”, legt Jamina uit. “We zijn bijvoorbeeld allebei redelijk perfectionistisch. We willen dat het goed is, maar dat iedereen zich tegelijk ook amuseert.” Die neuzen in dezelfde richting, weet je wel. “Tegelijk zijn er ook kleine verschillen in hoe je een stuk muzikaal benadert en afwerkt”, vult Liesbeth aan. “Daarom is zo’n samenwerking ook superinteressant: je leert van elkaar.”

Troeven mixen

Een jeugdkoor vol tieners en jonge twintigers is nu eenmaal iets anders dan een koor vol volwassenen. “Het grootste verschil ligt volgens mij bij de kleur van de koren”, vindt Jamina. “De jonge, speelse stemmen van het jeugdkoor versus de rijpere, vollere klanken van de volwassenen. Elk soort koor heeft zijn troeven, en deze troeven mixen lijkt mij net de sterkte van dit concert.” En dat mixen, da’s natuurlijk de taak van de dirigent. Beide koren brengen enkele werken alleen, maar voor de gezamenlijke stukken moeten Liesbeth en Jamina natuurlijk overeenkomen. We weten inmiddels wel al dat dat werkt, maar zijn er ook verschillen? “Ja hoor. Jamina praat West-Vlaams op haar repetities in Beselare, ik meestal algemeen Nederlands”, lacht Liesbeth. “En ik heb een trapje nodig als ik voor het hele koor sta. Jamina is een kop groter dan ik!”