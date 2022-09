Vort’n Vis stelt More Than Music-programma voor met dakfeestje op zaterdag 24 september

ART Vort’n Vis in Ieper start met een’ More Than Music’-programma en stelt dat voor op zaterdag 24 september vanaf 18 uur met een feestje op het dakterras. Op het programma staan naast optredens ook een gratis workshop urban gardening, want op het dak kweken de vrijwilligers sinds dit jaar eetbare planten in bakken.

Sinds het ontstaan van ART Vort’n Vis in 1989 staat de vzw voor méér dan muziek alleen. En ook bij zustervereniging Ieperfest vzw wordt ondertussen al meer dan 15 jaar steevast een programma uitgewerkt rond actuele en maatschappelijke thema’s onder de noemer ‘More Than Music’. Het dakfeestje van zaterdag 24 september is meteen ook de officiële start van de ‘More Than Music’-werking bij ART Vort’n Vis. Op het programma staat een hapje en drankje, de gratis workshop urban gardening om 17 uur en optredens van Bal Musette (18 uur) en Tinkers (21 uur).

DIY-cultuur

“Naast de jongeren- en concertwerking moeten een aantal zaken zoals dé klimaatoplossing, duurzame landbouw, klimaatvriendelijke voeding en waterschaarste nu écht wel drinkend besproken en aangepakt worden tijdens een aantal lezingen en activiteiten in het Vort’n Vis café”, zegt Bert Acket van ART Vort’n Vis. “De DIY-cultuur en principes rond ‘Think Globally, Act Locally’ bij ART Vort’n Vis beantwoordden perfect de open call ‘beurs voor jongerenprojecten over klimaat’ van 11.11.11. Hierbij is het de bedoeling om vooral andere jongeren bewust te maken over de klimaatcrisis en hen te inspireren om zelf concrete acties te ondernemen in de strijd voor klimaatrechtvaardigheid.”

Klimaatoplossing

Op woensdag 5 oktober is iedereen welkom om 19 uur voor de presentatie ‘De klimaatoplossing in minder dan een uur’ door Pieter Boussemaere. “Een absolute aanrader voor iedereen die interesse heeft in het klimaat”, tipt Bert. “Wereldwijd staat het klimaat onder druk. We zien steeds vaker de gevolgen van de klimaatcrisis, zowel in België als in de rest van de wereld. De landen die het minst bijdragen tot de klimaatcrisis zijn het meest kwetsbaar voor de gevolgen ervan. Dit is onrechtvaardig. En daar kunnen we zelf iets aan doen.”

Op donderdag 17 november vanaf 19.30 uur is er ‘The Future of Agriculture & Food Forests’ met screening van de documentaire ‘Food Forest’ in aanwezigheid van Louis De Jaeger en Dries Delanote. Op donderdag 24 november komt Tobias Leenaert vanaf 19.30 uur vertellen waarom de toekomst plantaardig is

Duurzame evenementen

“Samen met de mensen achter Green Ieperfest organiseren we op zaterdag 26 november een interactieve lezing ‘Hoe organiseer je een duurzaam event?’ en nodigen we andere verenigingen en organisaties uit”, vervolgt Bert Acket. “Ieperfest is het enige festival in Vlaanderen dat tot dusver de Lifetime Achievement Award kreeg van OVAM voor jarenlange, volgehouden inspanningen op vlak van milieu. Een gratis netwerkmomentje dus voor het organiseren van duurzame evenementen en om mee na te denken over afval, catering, communicatie, energie, mobiliteit, materialen, ruimte en water. En dat alles tussen pot en pint. Met andere woorden: de broodnodige klimaattransitie wordt leuk!”

Gratis

Alle lezingen en activiteiten van dit najaarsprogramma zijn dus gratis en zo is iedereen welkom, ook de iets oudere jongeren. “We vragen wel om in te schrijven via morethanmusic@vortnvis.net. En een vrije bijdrage voor de verdere ‘More Than Music’-werking is natuurlijk ook welkom daar en dan. Met een vrije bijdrage van 5 euro kunnen wij al vrij veel.” (TOGH)

Meer info op vortnvis.net