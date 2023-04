Voortaan enkel nog bezoek met gids aan de funderingen van de Sint-Donaaskerk in Brugge

Voortaan mogen Bruggelingen en toeristen de negende eeuwse funderingen van de Sint-Donaaskerk in de catacomben van het Crowne Plaza Hotel op de Burg in Brugge enkel nog op afspraak en in groep, begeleid door gidsen van de drie erkende Brugse gidsenverenigingen, bezoeken.

Hoteldirecteur Lucas Bakx heeft, in overleg met de Stad Brugge, daartoe sleutels afgegeven aan de gidsen, zodat zij hun groepen via een afzonderlijke zijdeur in de Hoogstraat kunnen begeleiden naar de middeleeuwse resten. De vooraf aangekondigde bezoeken zijn enkel mogelijk van 9 tot 12 en van 14 tot 17, tenzij er een receptie of andere hotelactiviteit is in de catacomben van het hotel.

Welopgevoed?

“Het was hoog tijd dat die bezoeken geregulariseerd werden”, zegt Lucas Bakx, general manager van het Crowne Plaza Hotel. Hotelgasten en personeel werden sedert de opening van het Burghotel in 1991 geconfronteerd met niet altijd even welopgevoede bezoekers. Sommigen lieten er afval achter of kwamen er hun boterhammen op eten of schuilden er voor een regenvlaag.

Lucas Bakx ontkent dat zijn hotel een bouwvergunning kreeg op voorwaarde dat iedereen de eeuwenoude funderingen mocht gaan bekijken: “De Brugse aannemer Gilbert D’Hondt, die het hotel bouwde, wou iets teruggeven aan de Bruggelingen en liet daarom die bezoeken toe.”

Congressen

De kelder, waar de restanten van de negende eeuwse apsis van de romaanse Sint-Donaaskerk zich bevinden, maakt deel uit van de congresfaciliteiten en is een van de troeven van het Crowne Plaza Hotel. Het viersterrenhotel beschikt over 96 kamers en 12 vergaderzalen voor congressen tot 400 personen. De catacomben bieden plaatsen aan recepties en maaltijden voor 150 gasten.

“We zijn een van de grote spelers in Brugge inzake zakentoerisme en bieden daardoor werk aan 150 mensen”, aldus de hotelmanager.

Lucas Bakx komt uit Tilburg, maar maakte al de opening van het Crowne Plaza Hotel in 1991 als food & beverage manager mee. Na een ommetje in andere hotels van Holiday-Inn is hij er sedert 2000 de general manager én Bruggeling geworden.