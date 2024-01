“Voltijds muziekles geven is mijn grote droom”: pianiste Ode (23) uit Staden maakt debuut op nieuwjaarsconcert

De Stadense pianiste Ode Maertens maakt op 21 januari haar concertdebuut op het nieuwjaarsconcert van de Stadense cultuurraad. Ze deelt er het podium met de Izegemse hoboïste Liske Herbots. Ode zegt in de toekomst nog kamerconcerten te willen spelen, maar wil vooral voltijds pianolerares worden.

Ode Maertens (23) kreeg het pianovirus van haar vijf jaar oudere zus. “Mijn zus volgde pianoles en zo kreeg ik ook de smaak te pakken”, vertelt Ode. “Mijn pianolerares Veronique Vanhoucke zorgde voor een eyeopener. Het is voor een groot stuk door haar dat ik al sinds mijn tiende pianoleerkracht wilde worden. Veronique is dan ook een heel goede leerkracht. Ze geeft nog steeds les aan STAP, de Roeselaarse Stedelijke Academie voor Podiumkunsten, die ook een filiaal in Staden heeft.” Ode volgde verder piano aan het Stadense STAP-filiaal en bij STAP Roeselare. “Vanaf het derde tot en met het zesde middelbaar volgde ik kunsthumaniora aan het Lemmensinstituut in Leuven”, gaat Ode verder. “Nadien trok ik over de taalgrens naar het conservatorium in Mons waar ik zowel mijn bachelor als mijn master behaalde. Momenteel studeer ik nog verder in Gent, waar ik de lerarenopleiding volg.”

Thuismatch

Op 21 januari speelt Ode haar eerste concert. Dat vindt dan ook nog eens in haar thuishaven plaats. “Cultuurbeleidscoördinator Gina Pype polste bij mijn buurman Guido Spruyt of hij geen muzikanten kende voor het nieuwjaarsconcert van de cultuurraad”, vertelt Ode. “Guido heeft vroeger altijd voor de Gentse opera gewerkt en woont sinds zijn pensioen in Staden. Guido stelde mij voor en ging ook op zoek naar een collega-muzikant voor het concert. Hij kwam uiteindelijk bij hobospeelster Liske Herbots terecht. Guido was er niet van op de hoogte dat Liske en ik eigenlijk oude bekenden van elkaar zijn. Ik leerde Liske – die uit Izegem afkomstig is – immers kennen aan het Lemmensinstituut. Doordat we allebei West-Vlaming zijn, vonden we elkaar behoorlijk vlug in Leuven. We liepen er samen vier jaar school. Liske studeerde verder in Genève en in Salzburg. We speelden overigens ook al een keer samen op een examen kamermuziek.”

Lerarenopleiding

Ode is van plan om in de toekomst nog kamerconcerten te spelen. “Maar eigenlijk is het mijn grote droom om voltijds muzieklerares te worden en daarnaast nog af en toe deel te nemen aan projecten rond kamermuziek. Om kamermuziekconcerten op niveau te spelen, dien ik per dag minstens vier uur te oefenen, maar dat lukt me momenteel niet echt. Door tijdsgebrek – ik werk nog de lerarenopleiding af – raak ik momenteel slechts aan één tot anderhalf uur per dag. Daarnaast geef ik nu al elf uur pianoles in Gent, aan STAP Roeselare en aan het Stadense STAP-filiaal. Het is leuk om weten dat ik nu dus collega ben van Veronique Vanhoucke, mijn pianolerares bij wie het allemaal begon. Ik ben overigens een superfan van STAP Roeselare en geef er heel graag les. Ik heb er zelf school gelopen en ook de collega’s vallen heel goed mee. Ik hoop dan ook dat ik er op termijn voltijds aan de slag kan.” Het nieuwjaarsconcert dat de gemeentelijke cultuurraad in samenwerking met de sector Vrijetijd van de gemeente brengt is meteen het grote debuut voor Ode. “Liske en ik zullen er een klein uurtje romantische stukken brengen van onder andere Franz Schubert, Frédéric Chopin en Carl Nielsen”, weet Ode. “Ik speel ook twee solostukken. Ik geef ook les in Staden waardoor ook mijn leerlingen me aan het werk kunnen zien.”

Het nieuwjaarsconcert van de cultuurraad Staden vindt op zondag 21 januari om 10.45 uur plaats in gemeenschapscentrum Het SWOK in de Ooststraat 4A. Kaarten kosten in voorverkoop tien euro. Je krijgt ook een gratis aperitiefje.

Aan de deur kan je ook nog kaarten aankopen aan dezelfde prijs, maar dan zonder gratis drankje. Kinderen jonger dan 12 jaar maken het concert gratis mee. Bezitters van een Vrijetijdspas betalen vijf euro, leerlingen van STAP zes euro.