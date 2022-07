Kunstencentrum Ten Bogaerde in Koksijde viert de Belgische grootmeester Panamarenko met de nieuwe tentoonstelling Panamarenko: Come fly with me.

In de schuur van de voormalige abdijhoeve ontdek je vanaf zaterdag 2 juli hoe de beeldhouwer betoverd raakte door vliegtuigen en zijn enkele van zijn meest wonderlijke ‘vlieg-tuigen’ te zien.

www.koksijde.be

