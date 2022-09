Vijfde editie van KIEM opent Oostends cultuurseizoen

De Grote Post in Oostende start het cultuurseizoen met een festival: KIEM toont werk van artiesten die het voorbije jaar in het cultuurcentrum waren. Er staan vier premières op het programma.

“Hier zijn jaarlijks een 30-tal kunstenaars, artiesten en performers in residentie. Ze laten achter gesloten deuren hun werk ontkiemen, maken of werken een voorstelling af. Andere doen dan weer try-outs. Daarna gaan ze toeren en vaak scoren ze goed of breken ze door met creaties die in dit huis zijn gemaakt. Op het festival kun je het talent van morgen nu al zien”, zegt Pascal Lervant. Hij begeleidt de makers en is samensteller van KIEM, het residentenfestival van De Grote Post, dat het werk voor het eerst toont. Tot nu zat KIEM in de jaarprogrammatie, maar voortaan is het festival de seizoensopener.

Driedaagse

Het resultaat is een driedaagse met werk in wording, concerten, voorstellingen, gesprekken met makers en dj-sets. Op vrijdagavond ligt de focus op muziek en theater, op zaterdag zijn er de hele dag theatervoorstellingen en artist-talks en op zondag maken ze verbinding met de families met twee circusvoorstellingen en work in progress. Pascal Lervant wijst op het belang voor de artiesten: “Op deze KIEM zijn er maar liefst 4 premières. Lisa Verbelen en Hendrik Lasure brengen Two, die het midden houdt tussen een concert en voorstelling met als centraal thema tegenstellingen. Een andere aanrader is Peenoise waarbij de kinderen van actrice Marijke Pinoy een muziekvoorstelling brengen.” De derde première op vrijdagavond is pop/jazz/folk-optreden Love songs for a shooting star van Ariah Lester. De vierde première is van Woodman en brengt The Travelling Doll, een voorstelling over de band tussen ouder en kind, gebracht in het decor van een poppentheater. De voorstelling is ook voor kinderen vanaf 10 jaar toegankelijk. Er is voor het festival geen gezamenlijke ticketprijs. “Sommige voorstellingen en dj-sets zijn gratis, want we willen volop inzetten op beleving”, luidt het. KIEM vindt plaats van 1 tot 3 oktober. (EFO)