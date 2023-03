Vier jonge creatievelingen organiseren expo in iconisch zwembad Hydra in Boezinge: “Uit appreciatie voor oma en opa”

Lotte Beernaert, Siebe Jansegers, Seppe Dewulf en Lisa Pollée organiseren op het einde van de zomer een expo in Hydra, het voormalige zwembad van Boezinge. Nu zijn ze volop op zoek naar verhalen om een laatste keer terug te kijken op het zwembad in zijn volle glorie.

Vraag aan mensen uit de streek tussen 25 en 50 jaar waar ze leerden zwemmen, en je zal vaak het antwoord Boezinge krijgen. Het zwembad Hydra in Boezinge is voor velen een plek vol herinneringen. Op dit moment staat het zwembad leeg. Wij mochten even binnenkijken en zagen dat het nog steeds in een goede staat verkeert. Hydra was een privé-initiatief van Magda Deschodt en Noël Dewulf. In 1972 stelden ze dit open voor schoolgroepen en dat deden ze tot 2008.

Vier jonge creatievelingen: Lotte Beernaert, Siebe Jansegers, Seppe Dewulf en Lisa Pollée willen 15 jaar na de sluiting de herinneringen van dit stuk erfgoed weer bovenhalen met een expo. Twee van de vier – Lotte en Seppe zijn kleinkinderen van Magda en Noël. Lotte Beernaert (23), dochter van Mieke Dewulf, woont in Boezinge en hoort bij de laatste generatie zwemmers van Hydra. Ze studeerde af als industrieel ingenieur.

Van elkaar leren

“Ik wilde al langer iets creatief organiseren en plots dacht ik aan een project rond Hydra. Na een lang gesprek met oma en opa kwamen de vele verhalen naar boven. Ik ging op zoek naar andere mensen met een artistieke achtergrond en zo kwam ik bij Siebe, Lisa en Seppe terecht. We komen alle vier uit een andere hoek en die kruisbestuiving zorgt ervoor dat we veel kunnen leren van elkaar.”

“Eind deze zomer willen we uitpakken met de expo”

“Ik ben opgegroeid in Gent, maar kwam tijdens de zomerperiode wel zwemmen in Boezinge”, vertelt Seppe (23), zoon van Luc Dewulf. “Het besef dat dit een bijzondere plek is, is pas de laatste jaren binnengedrongen. Toen er een Facebook-pagina ontstond met duizenden volgers, had ik door welke grote impact dit zwembad had. Oma en opa hebben heel veel jonge, maar ook oudere mensen leren zwemmen.”

De organisatoren

Seppe heeft zijn diploma Geschiedenis op zak en studeert nu nog Europese studies. Hij werkt als jobstudent in een museum en het was zijn nicht Lotte die hem aansprak of hij wilde meedoen aan de expo. “Ik ben heel gemotiveerd om hieraan mee te werken want het sluit volledig aan bij mijn interesse in geschiedenis. Bovendien is er de persoonlijke drijfveer, als appreciatie voor oma en opa.”

(foto Stadsarchief Ieper)

Ook Siebe Jansegers (23) uit Zuidschote maakt deel uit van het organiserende kwartet. “Ik ken Lotte van de lagere school en de tekenschool. Bovendien volgden we samen zwemles”, zegt Siebe, die in zijn laatste jaar architectuur zit aan de KU Leuven, afdeling Sint-Lucas. “Ik heb nog levendige herinneringen aan mijn zwemperiode. Toen ik mijn brevet wilde halen, kon ik al staan in het ondiepe deel. Op het einde raakte ik even met mijn voeten de grond en dat had Magda gezien. Gelukkig zag ze het door de vingers en behaalde ik alsnog mijn brevet”, lacht Siebe.

Zoeken naar verhalen

Ook Siebes vriendin doet mee aan de expo. Lisa Pollée (22) komt uit Ieper en is de enige van de vier die niet leerde zwemmen in Hydra. Ze is kunstenares en studeert haar laatste jaar Vrije Kunsten-Illustratie. “Ik vind het een fijn initiatief om de vele verhalen te kunnen verbeelden. We hebben intussen alle kunstenaars vastgelegd. Het zijn allemaal jonge mensen uit de buurt of met een dichte link met de streek. De kunstenaars komen bovendien uit verschillende hoeken: beeldhouwen, fotografie, keramiek, … We hebben twee doelen voor ogen: jonge talentvolle kunstenaars een podium geven en de vele herinneringen nieuw leven inblazen.”

Op dit moment is het viertal vooral op zoek naar concrete verhalen. “Daarvoor lanceerden we een online formulier”, pikt Lotte in. “Daarna gaan we aan de slag met deze verhalen en de bedoeling is om eind deze zomer uit te pakken met onze expo. Hiervoor werken we samen met Davidsfonds Boezinge. Siebes oma Roos Dejonghe is er voorzitster en ook zijn ouders en mijn mama Mieke zijn er aangesloten.”

Heb je een leuke anekdote over Zwembad Hydra? Laat het weten via zwembadhydra@gmail.com.