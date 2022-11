Vier bellenmannen brengen Vredesroep op Wapenstilstand in Wervik

De herdenking van Wapenstilstand vrijdag in Wervik startte al om 8.30 uur met een Vredesroep aan de achterkant van de Sint Medarduskerk door bellenman Nick Pauwels en drie collega’s. De bellenmannen riepen daarmee een internationale vredesboodschap uit naar aanleiding van Wapenstilstand.

Naast Nick Pauwels waren de deelnemende bellenmannen Francky Vanacker (bellenman Zoetemarkt Kemmel), Stijn Dujardin (bellenman Borrelle Dranouter) en André Pauwels (bellenman Ledegem). “Het is de eerste keer dat we hier in deze bezetting zijn”, zegt Nick Pauwels.

Vier talen

“In 2018 op de Grote Markt in Ieper 100 jaar na het einde van WO I, tekenden Peter Caesens en Leo Delaleeuw samen met mijn vader en ikzelf present. Nu doen we de Vredesroep in vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits. De talen die te horen waren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Door corona schoof een tweede Vredesroep altijd maar op. Of we het jaarlijks zullen doen en waar precies staat nog niet vast.”

Bellenmannen speelden tijdens de Eerste Wereldoorlog een belangrijke rol. De pers was quasi volledig ontmanteld. Het was de bellenman die het nieuws bracht.

Eerbetoon

De Vredesroep vrijdagmorgen was tevens een eerbetoon aan de overleden bellemannen Peter Caesens (Kortrijk) en Leo Delaleeuw (Ieper).

Na de Vredesgroep legde burgemeester Youro Casier bloemen neer aan het monument van de gesneuvelden waar alle namen van zowel burgerlijke als militaire oorlogsslachtoffers van 14-18 en 40-45 zijn vermeld.

Naast schepenen Bercy Slegers en Lien Deblaere, gemeenteraadslid Sanne Vantomme tekenden ook ereschepen Rik Braem, ereburger Josiane Vanhuyse en de twee eredames van de verontschuldigde Tabaksfee present.

Piper Frank Dubois luisterde mee de plechtigheid op. De Last Post en het Belgisch volkslied waren ook te horen.