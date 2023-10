VIDEO – Eerbetoon van Brugse beiaardier aan overleden “Friends”-acteur Matthew Perry gaat viraal op TikTok

Het overlijden van Friends-acteur Matthew Perry (54) laat niemand onberoerd. Als eerbetoon klonk het themalied van de populaire sitcom – I’ll be there for you van The Rembrandts – zondagochtend uit het Belfort in Brugge. Een Amerikaanse toeriste filmde het gebeuren en postte het op TikTok. De video werd ondertussen al 1,2 miljoen keer bekeken, viraal gaan noemen ze dat dan. De Brugse stadsbeiaardier Wim Berteloot is verbaasd over de grote respons.

Het is niet de eerste keer dat de Brugse stadsbeiaardier Wim Berteloot (56) zijn repertoire aanpast aan de actualiteit. “Enkele weken geleden heb ik een muzikaal eerbetoon gegeven voor de overleden Belgische componist François Glorieux, met wie ik nog samengewerkt heb. En sedert de start van de oorlog in Oekraïne start ik elk recital op de Beiaard met een vredeslied. Toen ik eraan begon, had ik nooit gedacht dat die oorlog zo lang zou duren. Inmiddels geldt het ook als vredeslied voor de oorlog in Israël.”

Bingewatchen

“Het toeval wil dat we de voorbije weken met ons hele gezin de televisieserie ‘Friends’ aan het bingewatchen waren. Uit nostalgie. Op initiatief van mijn zoon, want ik heb die serie eind de jaren ‘90 zelf nooit gezien. Toen het nieuws bekend raakte dat de populaire acteur Matthew Perry gestorven was, heb ik de partituur van de tune van ‘Friends’ opgezocht en via mijn pc omgezet naar een andere toonaard.”

“Ik geef ook les aan de beiaardschool in Mechelen en leer mijn studenten onder meer om bestaande partituren van bekende composities te vertalen naar beiaardmuziek. Een beiaardier is een beetje een kameleon. Zondag speelde ik de melodie van ‘Friends’, een dagje eerder nam ik deel aan ‘Iedereen Klassiek’ van Klara.”

Huilen

“De reacties van mijn eerbetoon voor Matthew Perry op TikTok zijn enorm. Het verbaast mij hoeveel mensen hierdoor zo sterk zijn geraakt. Velen getuigen dat ze moesten huilen, toen ze mijn beiaardklanken hoorden. Blijkbaar maakten ‘Friends’ en Matthew Perry innig deel uit van hun leven.”

“Sommigen reageren op TikTok dat ze de tune van ‘Friends’ op de beiaard niet herkennen. De Amerikaanse toeriste, die het filmpje op TikTok plaatste, heeft een deel van het beiaardconcert gefilmd vanuit de Wollestraat in Brugge. Dat is niet de ideale plaats. Bovendien moet je minstens elf seconden luisteren naar het filmpje, eer je het beroemde refrein hoort en kunt herkennen”, aldus Wim Berteloot.