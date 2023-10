VIDEO Belfort in Brugge speelt Friends-lied na overlijden Matthew Perry

Het overlijden van Friends-acteur Matthew Perry (54) laat niemand onberoerd. Als eerbetoon klonk het themalied van de populaire sitcom – I’ll be there for you van The Rembrandts – zondagochtend uit het Belfort in Brugge. Een toeschouwer filmde het gebeuren en postte het op TikTok.



