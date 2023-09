Vichtse reus Ventie Spoelies blaast 40 kaarsjes uit en is in ere hersteld

Het was op zaterdag 17 september 1983 dat Ventie Spoelies het levenslicht zag op het domein Beukenhof in Vichte. “Het ‘Kermisweekend Vichte 2023’ staat volledig in het teken van de veertigste verjaardag van Ventie Spoelies”, zegt Karel Demeulemeester (67), voorzitter van de Dorpsraad.

Officieel werd Ventie Spoelies opgenomen in het geboorteregister van de gemeente op 7 juli 2019 ter gelegenheid van ‘900 jaar Vichte’. In datzelfde jaar deed Johanna Tack een onderzoek naar de Vichtse reus als ‘dynamisch erfgoed in relatie tot de identiteit van Vichte’. Dit resulteerde in een knap werkstuk.

Mooie reus voor Vichte

Vichte stond vroeger bekend als een bloeiend textielcentrum met in de jaren tachtig prachtige biënnales voor actuele textielkunst in de Oude Kerk. “Subsidies waren in die tijd beperkt en Vehta probeerde onder meer met de creatie van reus Ventie Spoelies en een feestweekend extra geld in het laatje te brengen”, aldus Karel Demeulemeester. Het tweedaagse volksfeest in 1983 werd een succes en kunsthistorica Hilde D’Haeseleer voegde er nog 2,5 miljoen oude Belgische franken aan subsidies aan toe voor volgende edities. Samen met het bijhorend industrieluik ‘Flanders Textiles’ hield Vichte er een mooie reus aan over.

Naam en ontwerp

De reus Ventie Spoelies moest een typische wever voorstellen en zijn naam was geïnspireerd op die van Ventie Waantjes, een Vichtse dorpsfiguur. ‘Spoelies’ was de bijnaam van een familie die schietspoelen vervaardigde en verkocht. Kunstenaar Herman Tack zorgde voor het expressieve hoofd en de handen, Jean-Marie Demiddel maakte het geraamte en onderstel en Sonja Vanleeuwen en Monique Demerie vervaardigden de blauwe kiel.

“Ventie staat symbool voor het rijke verenigingsleven van Vichte”

Na de fusie van Vichte in 1983 met Anzegem moest de weversreus de Vichtse identiteit versterken en was een welgekomen gast op tal van dorpsfeesten. “Ventie is steeds vrijgezel gebleven en zoals het bijna alle Groot-Anzegemse reuzen verging, raakte hij in de vergetelheid. Hij kreeg een stoffig onderkomen in het gemeentedepot op de Klijtberg en zijn blauwe kiel en de schietspoel raakten zelfs verloren”, herinnert Karel zich. In oktober 2018 brachten de Vichtse Kasteelheren daar verandering in via een pop-up café. Enkele maanden later kreeg Ventie een grondige opknapbeurt ter voorbereiding van het dorpsevenement ‘900 jaar Vichte’, georganiseerd door de Dorpsraad.”

Gemotoriseerd

Er werd een onderstel gemaakt op grotere wielen en ook het geraamte werd verstevigd. Vanaf 2019 werd de reus gemotoriseerd voortgetrokken. “Herman Tack was reeds door ziekte geveld, maar deed nog kleine herstellingen aan Venties hoofd en handen. Gerda Demeyere maakte een nieuwe stofjas en Norbert Labeeuw zorgde voor een grote schietspoel. De vernieuwde reus werd op zondag 7 juli 2019 op het kasteeldomein plechtig herdoopt met de kasteelheren als nieuwe peter en Christiane Lanneau, weduwe van Jean-Marie Demiddel, als eremeter.”

In februari 2020 trok een delegatie met Ventie Spoelies naar Ommersheim waar hij onder massale belangstelling op Rosenmontag in de carnavalsstoet werd rondgereden. Tijdens het Belgisch kampioenschap wielrennen in september van datzelfde jaar was Ventie op tv te zien en in 2022 in de stoet in Opstal. Voor de Vichtse scholen kwam hij tweemaal buiten, een keer voor een verkeersactie en de andere keer voor een carnavalsviering.

Ter voorbereiding van de plechtigheden van Vichte Kermis 2023 dit weekend werden het hoofd en de handen van Ventie nog verder gerestaureerd door Annelies Blancke, lesgever plastische kunsten, en Noël Peers, bestuurslid van de Vichtse Dorpsraad. “Als Dorpsraad willen wij iedereen bedanken die op één of andere wijze heeft bijgedragen tot de creatie en het zorgen, begeleiden, bewaren en herstellen van Ventie Spoelies”, benadrukt Karel Demeulemeester. “Ventie staat symbool voor het rijke verenigingsleven van Vichte, de textielindustrie en het kunst- en cultuurpatrimonium.”