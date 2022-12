Veurnse in nieuw fotoboek van Henk Van Cauwenbergh: “Meer dan een kinderdroom die uitkomt”

Voor de Veurnse Helena De Wulf (46) kwam dit jaar een kinderdroom uit. Topfotograaf Henk Van Cauwenbergh nodigde haar uit in het Zuid-Franse Arles voor een fotoshoot. Nu schittert ze in het nieuwe fotoboek ‘L’Art de Vivre en Provence, Arles, Les Alpilles & La Camargue’.

In het dagelijkse leven werkt Helena als operator bij Meli in Veurne, maar ze is ook geïnteresseerd in fotografie, mode en styling. “Toen ik een jaar of 16 was, deed ik al fotoshoots voor de Westhoek Fotoclub en enkele jaren later ook modellenwerk voor People Choice in het Gentse. Die passie voor mode, voor kleding, voor fotografie… heb ik al mijn hele leven. Daarom kocht ik ook elke keer de prachtige fotoboeken van Henk Van Cauwenbergh, zoals Amazing Flavours of Amsterdam, De Natiebazen, en vorig jaar Golden River (Ode aan de Leie). Ik heb Henk altijd gevolgd, omdat ik zijn artistieke foto’s, zijn stijl en de sfeer die hij altijd weet te scheppen zo bijzonder vind.”

Simpel meisje

“Vorig jaar, toen zijn nieuwe boek uitkwam, zei hij me dat hij mijn boek zou signeren als ik naar Knokke kwam. Daar was ik al blij mee, maar toen ik voor hem stond, bekeek hij me plots op een manier alsof hij door zijn lens keek. Het was even stil, en dan vroeg hij me of ik met hem zou willen samenwerken voor zijn nieuwe boek. Ik stond perplex. Dat zo’n beroemde fotograaf zoiets vroeg aan een simpel meisje uit Veurne!”

“Dit is meer dan een kinderdroom die uitkomt. Dit is een eer en ik ben hier echt preus op! Henk heeft met modellen en bv’s uit de hele wereld gewerkt: Naomi Campbell, Linda Evangelista, Charles Aznavour, de royals van Monaco… In april heb ik de TGV naar Arles genomen. Vier dagen lang hebben we foto’s genomen. Eerst in het dorp op enkele typerende locaties, dan in de Camargue, in de gietende regen! Ik heb Henk leren kennen als een warme, eenvoudige mens, iemand die altijd respectvol is. Van hem heb ik ook enkele handige poseertechnieken geleerd. Op 3 december ben ik er natuurlijk bij op de officiële voorstelling van het boek in Knokke!”