Vernieuwde cultuurraad in de steigers

Zoals gebruikelijk worden na elke gemeenteraadsverkiezingen de adviesraden opnieuw samengesteld. Intussen was ook de gemeentelijke cultuurraad aan de beurt. Op de pas gehouden installatievergadering werden drie nieuwe leden verwelkomd: Ronny Mabbe, Matthias Lefebvre en Sanne Mahieu. Linda Devolder (71) werd als enige kandidaat herverkozen als voorzitter. Ook deze oudgedienden blijven voor een nieuwe termijn van zes jaar op post: Aad De Marez, Christophe Dujardyn, Filip Vanstaen, Bernard Lauwers, Hans Beils en Lode Pattyn. Ilse Vervaeck volgt als schepen van cultuur de vergaderingen mee.

Overlegplatform

Het mag gezegd worden dat de cultuurraad een belangrijke rol speelt in het adviseren van het gemeentebestuur op het vlak van cultuur en socioculturele aangelegenheden, maar ook fungeert als een overlegplatform voor de aangesloten verenigingen. Tijdens de installatievergadering werd het huishoudelijk reglement goedgekeurd en werd even stilgestaan bij een eerste advies dat werd overgemaakt aan de gemeente. In het advies werd even verwezen naar de verouderde sanitaire voorzieningen in gc Mandelroos en de Ginstezaal. “Het verenigingsleven in Oostrozebeke draait zeer goed en uit de rondetafelgesprekken eind 2024 bleek vooral grote tevredenheid bij de verenigingen”, zei de voorzitster.

Er werd ook even een vooruitblik gegeven op de uitreiking van de prijs Ernest Brengier. Deze driejaarlijkse cultuurprijs wordt toegekend aan een individu, vereniging of organisatie die een bijzondere culturele bijdrage heeft geleverd aan of voor de gemeente. De uitreiking vindt plaats op 18 oktober 2025 en kandidaten kunnen door iedereen worden voorgedragen op de gemeentelijke website, www.oostrozebeke.be. (CLY)