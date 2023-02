Verjongd Meer Vreugde uit Oostrozebeke pakt opnieuw uit met avondvullend toneelstuk

Toneelvereniging Meer Vreugde uit Oostrozebeke heeft op haar nieuwjaarsreceptie een boeiend 2023 aangekondigd, surfend op de golven van een extra injectie jong geweld.

Oostrozebeke kan prat gaan op een stevige toneeltraditie, en dat is te danken aan onder meer De Groeiende Ginste (sinds 1970) en Meer Vreugde. Weliswaar heeft de coronacrisis voor heel wat averij gezorgd en ertoe geleid dat veel spelende leden afhaakten, maar beide verenigingen lijken die crisis te hebben overleefd. Meer zelfs: er is bij beide toneelgezelschappen een nieuw elan merkbaar.

Dat kon je bijvoorbeeld vaststellen op de eerste nieuwjaarsreceptie van Meer Vreugde sinds de coronajaren. Aad De Marez is een van die mensen die voor het nieuwe elan helpen zorgen. Onder zijn vleugels bracht Meer Vreugde vorig jaar ‘The Soap’.

Avondvullende stukken

“Die soap, die werd opgenomen door professionele cameramannen, is een gigantisch succes geworden, en als vereniging hebben we ons daaraan echt opgetrokken”, zei De Marez op de receptie. “Door corona hebben we een dipje gekend, maar dat zijn we nu volledig te boven gekomen. Het is zelfs zo dat we, door de inbreng van een aantal jonge acteertalenten, weer in de mogelijkheid zijn om twee avondvullende stukken te brengen. Zo pakken we in maart uit met een tweede productie. Het stuk luistert naar de naam ‘Little Town’ en zal geregisseerd worden door Jan Vanoudenaerde.”

“Onze vereniging is intussen gegroeid tot vijftig leden, met een kern van vijftien acteurs waaruit we kunnen putten, en dat is echt een weelde. Door de komst van een vijftal nieuwe leden krijgen we veel meer armslag wanneer we bijvoorbeeld uitpakken met een stuk met een ruimere bezetting.”

Stevige ploeg

“Intussen is er ook een stevige bestuursploeg, bestaande uit Bernadette Damman, Ludo Mol, Philippe Vandeputte, Delphine Pauwels en mezelf. Die ploeg wil Meer Vreugde een tweede adem bezorgen. Laat mij daar ook nog aan toevoegen dat deze gezellige nieuwjaarsreceptie een soort dankfeest is voor het vernieuwde engagement van onze enthousiaste groep.” (CLY)