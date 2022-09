Verjaardagsexpo 100 jaar José Vermeersch op drie locaties geopend

In zijn voormalige atelier in Lendelede is de verjaardagsexpo 100 jaar José Vermeersch vrijdagvoormiddag officieel geopend. Van 17 september tot en met 13 november kan het grote publiek er een unieke selectie van zijn werk ontdekken. Daarnaast openen er ook nog expo’s in het kasteel van Rumbeke en in De Patria in Kortrijk.

Het gros van de werken komt uit familie- en privécollecties. Curatoren van dienst zijn kleinzonen Robin en Tinus Vermeersch. “We zijn als familie blij om onze vader en grootvader op deze passende wijze te kunnen eren”, vertelt kleinzoon Robin. “Het is onze morele plicht als kunstenaarsfamilie om zijn werk en visie blijvend onder de aandacht te brengen en zijn verheugd dat zoveel partners ons hierin steunen.” In Lendelede ligt de focus op het oeuvre van Vermeersch. In Rumbeke staat het leven van Vermeersch dan weer centraal en in De Patria in Kortrijk gaat het om een expo met schilderijen uit de periode 1968-1969, samengesteld door zoon Rik.

Bij de expo verschijnt ook een nieuw overzichtsboek, maar ook hoe hij andere kunstenaars tot op vandaag beïnvloed met zijn visie en werk. Bij de expo’s in Rumbeke en Kortrijk horen ook twee andere boeken: een fotoboek met selecties en een dichtbundel van zoon Pol, die zich liet inspireren door het werk van zijn vader. Tot slot zal Mu.Zee in Oostende naar aanleiding van het gebeuren het iconische werk De Kennel tentoonstellen.

De expo’s en boekuitgaven zijn een organisatie van de vzw Atelier Vermeersch, samen met de (klein)kinderen. Zij krijgen de steun van de gemeente Lendelede, Toerisme Leiestreek en Westtoer. “José Vermeersch behoort tot de belangrijkste hedendaagse beeldende kunstenaars in Europa en heeft met zijn werk wereldwijd geëxposeerd. Hij is één van de toonaangevende kunstenaars uit de Leiestreek, een regio die voor veel artiesten een werk- en inspiratieplek was”, geeft voorzitter Toerisme Leiestreek Claude Croes nog mee.

Lendelede eert zijn beroemde inwoner met een wandeling. “Die neemt bezoekers mee langs bijzondere plekken in Lendelede, van zijn atelier tot de begraafplaats en het GC, waar werken van hem staan”, zegt cultuurschepen Daan Mostaert.