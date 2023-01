Verdwalen in zee- en visserijverhalen in Middelkerkse bib

In het kader van ‘Nieuwe feiten’ is het vertelcollectief Mandora op vrijdag 13 januari om 14 uur te gast in Bib XL in Middelkerke met ‘Verdwalen in zee- en visserijverhalen’.

Mandragora is een groep enthousiaste vertellers uit Leffinge. “Verhalen vertellen is een aloude en typisch menselijke bezigheid, die zelfs in deze tijden van beeldcultuur en multimedia nog zeker een plaatsje verdient”, zegt bezieler Bart Verdonck (57).

‘Van Stoel tot Stoel’

Het vertelcollectief ontstond na een vertellerscursus van ‘Van Stoel tot Stoel’ in 2006-2007. Erwin Bohyn en Bart Verdonck kregen hier de duw in de rug die ze nodig hadden. Ze ontdekten meteen ook een nieuwe liefde: de vertelkunst.

Na de cursus nodigde ‘Van Stoel tot Stoel’ Erwin en Bart uit, om samen met verteller Joe Baele, een tournee met volksverhalen te maken langs West-Vlaamse bibliotheken. “Deze praktijkervaringen waren de ideale aanloop om verder te gaan. De microbe had zich definitief genesteld”, lacht Bart.

In februari 2008 volgden twee try-outs van hun nieuw vertelconcept: Volksverhalen in de huiskamer. Samen met Michel Feyen en Gwen Deprez trakteerden ze op een twee uur durend minivertelfestival. De bezoekers trokken in kleine groepjes van huiskamer naar huiskamer, van verhaal naar verhaal.

Speelplezier

Ondertussen is al hard gewerkt aan meer nieuwe concepten. Vertellers zijn gekomen en sommigen zijn ook weer gegaan. Bart Verdonck, Gwen Deprez en Geert Aneca, de huidige vertellers van het collectief, verdienden hun sporen al in het theater.

In het vertellen ontdekten ze een totaal nieuw speelplezier. “Het directe contact met het publiek en de interactie doen naar steeds meer verlangen. Verhalen vertellen is verslavend”, besluit Bart. (PG)