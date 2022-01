Verdeelpunten gezocht voor vernieuwde Poperingse UiT-kalender

Het Poperingse stadsbestuur wil vanaf mei uitpakken met een vernieuwde UiT-kalender. Bedoeling is om alle activiteiten die in Poperinge plaatsvinden of door een Poperingse organisatie op het getouw gezet worden, optimaal voor het voetlicht te plaatsen.

Momenteel vormt de UiT-kalender een uitneembare bijlage van de Stadskrant. Helaas verscheen die bijlage de voorbije twee jaar al een aantal keer niet, als gevolg van de Covid-19 pandemie en het daaraan verbonden gebrek aan activiteiten die konden of mochten doorgaan.

Voor iedereen

“We hopen om na deze winter toch stilaan weer een beetje het normale leven op gang te zien komen en willen als stadsbestuur volop inzetten op ondersteuning van organisaties die activiteiten voor onze bevolking op het getouw zetten. En daarmee bedoelen we elke organisatie, niet alleen de verenigingen die bij een adviesraad zijn aangesloten”, aldus schepen van Cultuur Loes Vandromme.

Om dat organiserend talent te ondersteunen, biedt Poperinge bijvoorbeeld al een gratis uitleendienst aan. En recent nog investeerde de stad ook in CO2-meters die de verenigingen gratis kunnen gebruiken.

“Sinds een tweetal jaar verschijnt de Stadskrant met de UiT-kalender niet meer op de laatste dag van de maand, voor de maand die volgt. Want een bus-aan-busverdeling via de postbode kan tegenwoordig enkel van maandag tot donderdag. In de praktijk betekent dat dus dat Poperingenaars vaak pas op de 4de of 5de dag van de maand hun Stadskrant in de bus krijgen. Voor de Stadskrant zelf vormt dat niet zo’n probleem. Maar voor de UiT-kalender, die gebonden is aan data van voorstellingen en activiteiten, zou het beter zijn als die weer op het einde van de maand verschijnt, ruim op tijd voor de activiteiten die in het begin van de maand die volgt geprogrammeerd staan”, meent schepen van Communicatie Klaas Verbeke.

Inbreng

Vandaar dat het stadsbestuur vanaf mei op een alternatieve verdeling van de UiT-kalender wil overschakelen: de UiT-kalender moet je vanaf dan telkens op het einde van de maand terugvinden op tal van locaties waar je regelmatig komt of passeert zodat je op die manier een exemplaar kunt bemachtigen.

Om de beste verdeelpunten te kennen, rekent het stadsbestuur op de inbreng van de Poperingenaars. Via www.poperinge.be/verdelinguit kan je laten weten op welke plaatsen je veel komt en of daar plaats is om een pakje UiT-kalenders te leggen. Ook als je een handelszaak uitbaat en je ziet het wel zitten om verdeelpunt van de UiT-kalender te zijn, mag je jezelf kandidaat stellen. Je kan je voorstellen indienen tot 16 januari. Daarna bekijkt het stadsbestuur de haalbaarheid van de voorstellen en wordt een definitieve lijst met verdeelpunten bekendgemaakt.

“We leerden intussen al via de participatie rond de Parkconcerten 2022 dat de Poperingenaar vlot de weg naar digitale participatie heeft gevonden. We rekenen er dus op dat er massaal voorstellen worden ingediend”, besluit schepen Vandromme.

(AHP)