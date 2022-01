Veertiende-eeuwse grafkelder Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Brugge van 2,5 ton verplaatst

In Brugge is dinsdagmorgen een beschilderde grafkelder van ongeveer 2,5 ton gelicht en verplaatst naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De volledige grafkelder werd in één geheel verplaatst en blijft nu een tijd lang op een voorlopige plaats in de kerk staan. Daar is het graf zichtbaar voor bezoekers.

Het prachtige beschilderde graf dat vorig jaar bij opgravingen op het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof in Brugge werd gevonden, is deze morgen gelicht en veilig overgebracht naar het interieur van de kerk. Na een grondige restauratie zal het graf worden geplaatst bij de beschilderde graven die al in de jaren 1980 in de kerk zelf werden aangetroffen en door het publiek kunnen worden bezichtigd.

Betonplaat

De voorbije maanden werden de beschilderingen aan de binnenzijde van deze 14de-eeuwse grafkelder nauwlettend in de gaten gehouden door een restauratrice van Ruben Willaert NV.

De tekeningen werden gefixeerd en afgedekt met Japans papier. Rond het graf werd nadien in verschillende stappen een betonplaat gegoten opdat de grafkelder stabiel zou blijven en in één geheel kon worden gelicht.

Vaak mislukt

Het lichten van het graf is een delicate opdracht. “In het verleden zijn lichtingen van grafkelders vaak mislukt”, aldus burgemeester Dirk De fauw. “Daarom is de voorbereiding voor een dergelijke fragiele onderneming cruciaal en van lange adem.”

“Om die reden werd dan ook op initiatief van de Stad Brugge een wetenschappelijk comité opgericht om het hele proces te begeleiden. In dit comité zitten onder andere de huidige stadsarcheoloog Frederik Roelens, de voormalig stadsarcheoloog Hubert De Witte en verschillende conservator-restaurateurs.”

(CW)