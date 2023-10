Veertien jonge slagwerkers bij Koninklijke Fanfare: “Nu al nerveus voor concert”

In Mesen worden voor het tweede jaar op rij slagwerklessen voor jongeren georganiseerd. De Koninklijke Fanfare verzamelt op woensdag in de repetitieruimte in de Mesense vredesschool veertien enthousiaste kinderen tussen zeven en elf jaar. “Vorig jaar was het vooral een leermoment voor notenleer en slagtechniek, nu gaan we effectief de marsen leren en eigen slagwerknummers maken voor op straat”, legt dirigent Maxime Liefooghe uit.

De lessenreeksen werden opgestart in 2022. “Toen waren er maar liefst 23 kinderen”, vertelt Maxime Liefooghe. “Die hebben op korte tijd een stuk notenleer gekregen en slagwerklessen. En dat is niet vanzelfsprekend. Tijdens de examens in juni heeft iedereen dan ook zijn best gedaan. Zowel voor notenleer als slagwerk was er een diplomaatje voorzien. Het deed me wel een beetje hartzeer om de kinderen die niet geslaagd waren te moeten teleurstellen. Een enthousiast kind verdrietig zien is allesbehalve leuk. Anderzijds zijn er van die groep toch veertien kinderen die verder doen. Sommigen doen niet verder met slagwerk, maar gaan via de muziekschool wel een instrument leren bespelen.”

Coole truien

De groep zal los van de slagwerklessen ook allerhande activiteiten doen om echt een groepsgevoel te creëren. “Zo gaan we bijvoorbeeld coole truien ontwerpen voor de groep. We hadden bij de uitnodigingen voor het nieuwe werkjaar aangegeven dat als iemand een leuk idee had voor het ontwerp van de truien ze dit zeker konden laten weten. In de praktijk verwachtte ik daar niet zoveel van, maar ik kreeg een leuk e-mailtje van Lucie die twee ontwerpen zelf had getekend en ingekleurd. Ik vond dat niet alleen hartverwarmend, maar ik vond het ook echt knap getekend. En dat geeft me toch het gevoel dat er een erg fijne toekomst met een leuke groep in het vooruitzicht ligt.”

De kinderen zullen voor het eerst samenspelen voor een publiek op het Sint-Ceciliafeest en -concert eind november. “We krijgen van de ouders al signalen dat de kindjes zenuwachtig zijn voor het moment dat ze voor publiek zullen moeten spelen. De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen”, aldus Maxime Liefooghe.