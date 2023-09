Veelbelovende film van Mathias Sercu krijgt trailer: “Ode aan het leven”

Acteur Mathias Sercu pakt vanaf 13 december uit met zijn regiedebuut ‘J’aime la vie’, dat hij ook zelf schreef. In de hoofdrollen zien we onder meer Janne Desmet, Jurgen Delnaet en Greet Verstraete.

Niet alleen als acteur heeft Mathias Sercu, met roots in Ardooie, al aardig wat op zijn palmares staan. Een kleine 10 jaar geleden pakte hij uit met de beklijvende televisiereeks ‘Marsman’ en recent gooide hij ook hoge ogen met ‘Chantal’. Nu pakt hij uit met zijn regiedebuut.

J’aime la vie vertelt het verhaal van Mira, een jonge alleenstaande moeder, altijd positief en boordevol energie. Ze heeft een fijne job als thuisverpleegster, hechte vrienden en een goede relatie met haar jongste broer. Maar dan krijgt ze nieuws dat inslaat als een bom. Mira besluit om het contact met haar oudste broer te herstellen in een poging het gezin dat er nooit echt één was te herenigen. “De film is een ode aan het leven”, klinkt het. “Het gaat over hechten, loslaten en over liefde. Heel veel liefde.”

Jurgen Delnaet speelt aan de zijde van Greet Verstraete. © Lumière

De hoofdrollen worden vertolkt door Janne Desmet, Jurgen Delnaet en Greet Verstraete. Theateracteur Bert Dobbelaere en jonge leeuw Mattias Busschaert vervolledigen de cast. Andere rollen zijn weggelegd voor onder andere Els Olaerts en Lien De Graeve. Thomas Vanelslander en Hannelore Bedert verzorgen de soundtrack. Camerawerk is in handen van Anton Mertens die eerder met Lost Luggage, Beau Séjour en Baghdad Messi zijn visitekaartje afleverde.

De film loopt vanaf 13 december in de bioscoop. Hieronder kan je de trailer bekijken: