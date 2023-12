“Veelbelovend zo vlak voor kerstvakantie”: geprezen film ‘J’aime la vie’ scoort in de bioscoop

Sinds 13 december draait ‘J’aime la vie’ in de bioscoop. Het hartverwarmende regiedebuut van Mathias Sercu met Janne Desmet, Jurgen Delnaet en Greet Verstraete in de hoofdrollen wordt ook gesmaakt bij het grote publiek.

Met amper iets meer dan een week in de bioscoop, zijn al meer dan 15.000 mensen de film gaan kijken, wat veelbelovend is zo vlak voor de kerstvakantie, zo laat verdeler Lumière weten.

J’aime la vie vertelt het verhaal van Mira, een jonge alleenstaande moeder, altijd positief en boordevol energie. Ze heeft een fijne job als thuisverpleegster, hechte vrienden en een goede relatie met haar jongste broer. Maar dan krijgt ze nieuws dat inslaat als een bom. Mira besluit om het contact met haar oudste broer te herstellen in een poging het gezin dat er nooit echt één was te herenigen. En zo trekt deze niet-alledaagse, en op zijn zachtst gezegd kleurrijke familie naar de Ardennen, waar Mira een uitdaging wacht om de familiebanden aan te halen. J’aime la vie is geen zwaarmoedige film, maar net een hartverwarmende prent over hechten en loslaten, en over liefde …, heel veel liefde.

Verschil maken

Dat vertelde ook regisseur Mathias Sercu recent aan De Krant van West-Vlaanderen: “Eerlijk, ik heb gemaakt wat ik wilde maken, en ik hoop vooral dat het veel mensen aanspreekt. Want de afgelopen jaren hebben me geleerd hoevéél mensen in aanraking komen met kanker. En dan is het goed om dat bespreekbaar te maken, en het hebben over de verbinding. Ik hoop dat we vooral daarin een verschil kunnen maken.”

Ook actrice Greet Verstraete was lovend over de film, net als het werk achter de schermen.