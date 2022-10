VANRSL Comedy maakte line-up start nieuw seizoen bekend

Vanaf november kan iedereen die interesse heeft in comedy opnieuw terecht in Triporteur of De Mooie Molen voor een maandelijkse comedyavond. VANRSL Comedy uit Roeselare trapt dan namelijk het nieuwe seizoen af en zorgt dit najaar voor een leuke combinatie tussen wat bekendere namen en jong opkomend talent. “Bij ons kan je vooral terecht voor optredens in een kleinere context”, klinkt het.

VANRSL Comedy is een vereniging die onder Amate Galli vzw is opgestart. Amate Galli zorgt al enige tijd voor concerten in Roeselare, maar tot drie jaar terug was het aanbod aan comedy in Roeselare eerder beperkt. Gelukkig was er Jonathan Tanghe, want hij bracht daar verandering in. “In 2019 ben ik zelf gestart met comedy te spelen in Gent, waar ik dan ook dergelijke shows organiseerde”, steekt Jonathan van wal.

Pieter Verelst

“Ik vond het toen vooral opvallend dat we in Roeselare geen kleinschalige comedyoptredens hadden. Er vonden enkel wat shows plaats in De Spil, maar dat was het. Ik heb dan contact opgenomen met Frederik Turpyn, die al vele jaren in het vak zit, en met Amate Galli. Zo mocht ik bij hen starten met de organisatie van comedyoptredens in Roeselare en ontstond VANRSL Comedy.”

“Bij ons kan je vooral terecht voor optredens in een kleinere context”, vult Jonathan aan. “De shows vinden dus niet plaats in grote theaterzalen, maar eerder in het achterzaaltje waar je maximum met 100 personen binnen kan.”

In november start VANRSL Comedy met het nieuwe seizoen. Ook dit jaar vinden de maandelijkse comedyavonden plaats in Triporteur of in De Mooie Molen. “Normaal zouden we in oktober van start gaan met de nieuwe show van Pieter Verelst Ten Aarzel, maar die show moeten we helaas verplaatsen naar een later te bepalen datum”, gaat Jonathan, die verantwoordelijk is voor de programmatie, verder.

Chantal

“Maar vanaf november kan iedereen genieten van een maandelijks avondje comedy. We zorgen opnieuw voor een programma waarbij we voor een leuke combinatie tussen wat bekendere namen en jong opkomend talent kozen. Zo trappen Sergej Lopouchanski en Stijn Verdegem af in Triporteur. Beiden staan de laatste jaren vaak als voorprogramma’s bij onder anderen Henk Rijckaert, Nigel Williams, Erhan Demirci en Alex Agnew. In december doen we het dan met een dubbele dosis West-Vlaams. Zo komt Ygor uit Poperinge richting De Mooie Molen en zal Piet de Praitere, die onlangs nog schitterde in Chantal, in Triporteur een try-out brengen van zijn nieuwste show Ik ruik naar Oostende. Een najaar goed gevuld met veel variatie aan comedy. Ideaal om de koude maanden door te komen.”

Wat 2023 brengt, valt nog af te wachten. Maar 2022 wil Jonathan alvast op een leuke manier afsluiten. “Van de dingen die ik op het podium doe, vind ik comedy een van de leukste. Het is de ideale manier om de gedachten van de mensen volledig te verzetten. Comedy is het beste middel om bepaalde zaken even te vergeten en eens goed te lachen”, sluit Jonathan nog af.