Van muziek tot tentoonstellingen, 100 jaar heropbouw Sint-Petrus en Pauluskerk wordt uitgebreid herdacht

Op 14 oktober 1918 vernielden terugtrekkende Duitse troepen de Sint-Petrus en Pauluskerk. Van 1922 tot 1924 werd de kerk door de Rumbeekse bouwonderneming Verstraete herbouwd in dezelfde Ieperse gotiekstijl. Nu is ze een prachtig gebouw met een grote erfgoedwaarde.

“Naar aanleiding van 100 jaar heropbouw van de Sint-Petrus en Pauluskerk hebben we gespreid over dit jaar een breed en gevarieerd programma in elkaar gezet”, vertelt Jo Spyckerelle, coördinator van de werkgroep PetrusPaulus 100 enthousiast. “Het startschot ging af op vrijdag 2 februari bij het begin van Blasiuskermesse met de onthulling van een kerktorenbanner gekoppeld aan een persmoment en de lancering van een campagne op sociale media. Een bijzondere editie van de Rumbeekse macaron werd er gepresenteerd en voor het eerst kon het talrijk aanwezige publiek de gloednieuwe Petrus- en Paulusbieren ontdekken.”

Polyfonisch concert

Op zaterdag 9 maart is er het openingsconcert door het kamerkoor El Grillo uit Gent. De Adriaan Willaertstichting en OekeneInviteert zetten mee hun schouders onder dit polyfonische concert. Organist Dirk Blockeel zorgt voor een inleidend miniorgelrecital.

Tijdens de OpenKerkenDagen is er op zaterdag 1 juni om 17.30 uur een feestelijke eucharistieviering voorgegaan door bisschop Lode Aerts. Zondagnamiddag 2 juni vindt een reeks theater-kerk-wandelingen plaats onder de noemer ‘1924, St.-Petrus-en-Paulus uit zijn assen herrezen’. De deelnemers vertrekken in een heuse ouderwetse processie naar de kerk vanuit het parochiaal centrum Den Hazelt. In de kerk zelf worden rituelen en gebruiken van 100 jaar geleden luchtig-nostalgisch nagespeeld. Op verkiezingszondag 9 juni volgt dan de tweede reeks theater-kerk-wandelingen.

“Maar ook na de zomervakantie blijft er nog heel wat te zien en te beleven”, vervolgt voorzitter Arnold D’haene. “Vrijdag 6 september start onze OpenMonumentenMaand met de speelse tentoonstelling Kerkewerk, waarbij de nadruk ligt op erfgoed, de geschiedenis van de kerk en ongeziene kerschatten.”

Volgende kapstok is de OpenBedrijvenDag. “Op vrijdag 4 oktober wordt het boek Kerkewerk over 200 jaar aannemers Verstraete gepresenteerd”, zegt Francis Verstraete, achterkleinzoon van de stichter en naast Zoutman hoofdsponsor van 100 jaar kerk. Ter gelegenheid van Allerzielen is er de tweede tijdelijke tentoonstelling Eén miljoen bidprentjes – Voor Eeuwig Herinnerd uit de verzameling van pastoor Leopold Slosse.

Samen zingen

Op zondag 15 december om 18 uur is er het slotevenement Rumbeke Tegoare; samen luisteren en zingen met de Rumbeekse koren, de harmonie Sint-Cecilia en muziekatelier Amate Galli.

Volgende lokale besturen en organisaties ondersteunen het project: de Kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus, de Pastorale Eenheid H. Vincent, de antenneploeg Sint-Petrus en Paulus, Stadsbestuur en Stadsarchief, TERF, de Provincie West-Vlaanderen, Gezinsbond, Blasiuscomité, Familiekunde Vlaanderen-Oekene, Okra Rumbeke-Oekene, buurtcomité Rumbeke Platse, Samana, de Rumbeekse basisscholen, de woonzorgcentra Sint-Henricus en De Hovenier.

“De kerk wordt op een originele manier onder de aandacht gebracht”

Schepen van Erfgoed en Cultuur Mieke Vanbrussel ziet deze herdenking als een lovenswaardig initiatief: “Boeiend om te ontdekken hoe de werkgroep erin slaagt om ons erfgoed, waar we dagelijks voorbijrijden zonder er nog echt op te letten, weer op een originele manier onder de aandacht te brengen van de Rumbekenaars. Ook mooi dat ze dat doen met de inzet van tal van andere lokale verenigingen en organisaties. De ambitie is om ook ná 2024 een blijvende bijdrage te leveren: er komen vitrines voor de kerkschatten, tentoonstellingspanelen en wellicht ook wifi in de kerk voor onder meer videostreaming en de verlichting wordt verbeterd.”

“De baseline van het project ‘Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Bouw en Bewonder’ verwoordt verschillende emoties, hopelijk zullen velen die ervaren tijdens het bijwonen van een of meerdere evenementen, en kijken ze op een nieuwe manier naar onze ‘Kerk in het Midden’, besluit Jo Spyckerelle.