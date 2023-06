Van ‘Miss Mannequin 1989’ tot vlam van Trump: West-Vlaams supermodel Ingrid Seynhaeve wordt 50

Woensdag blaast topmodel Ingrid Seynhaeve uit Menen vijftig kaarsjes uit. De blonde schone was in de jaren negentig – en nog lang daarna – een van dé internationale toppers in de modellenwereld. Een korte romance met ene Donald Trump had van haar de eerste West-Vlaamse ‘first lady’ kunnen maken, maar dezer dagen woont en werkt Seynhaeve met haar man en twee zonen in Parijs.

Ingrid Seynhaeve ziet het levenslicht op 28 juni 1973. Ze is, na de zes jaar oudere Gratienne, het tweede dochtertje voor Wilfried Seynhaeve en zijn vrouw Christiane Vanroye. Het gezin woont in de Paul Jansonstraat in Menen, in de volkswijk Ons Dorp. Terwijl Gratienne zich volop uitleeft met ravotten en paardrijden, blijkt Ingrid een echt meisje-meisje te zijn dat liever met de barbiepoppen speelt. Aan het Sint-Aloysiuscollege studeert ze vlijtig economie-moderne talen en in de muziekscholen behaalt ze met haar piano het ene diploma na het andere.

Met dank aan vader Wilfried, verzekeringsagent, die zich steevast naast zijn jongste dochter zet als ze moet oefenen en de maat aangeeft. Maar wanneer Ingrid op haar zestiende na een bezoekje aan de kapper thuiskomt met het idee om deel te nemen aan de modellenwedstrijd Miss Mannequin op de Jaarbeurs in Roeselare in 1989, moet vader Wilfried toch even in zijn haren krabben. Na lang wikken en wegen gaat hij akkoord, op voorwaarde dat haar schoolresultaten er niet onder lijden.

Wijde kleren

Die beslissing zet een keten van gebeurtenissen in gang die het leven van de jonge Ingrid ingrijpend zullen veranderen. Hoewel ze zichzelf niet uitzonderlijk mooi vindt – en zelfs steevast wijde kleren draagt om haar vrouwelijke vormen te verstoppen – wint Ingrid met glans de wedstrijd. Het levert haar een contract bij het bekende modellenbureau Dominique Models op en van dan af gaat het razendsnel.

Seynhaeve op het podium van ‘Miss Mannequin 1989’ op de Jaarbeurs in Roeselare. (gf)

Eerst versiert Ingrid een covershoot voor het Parijse modemagazine Elle, dan mag ze de catwalk op voor een show van de Spaanse ontwerper Paco Rabanne. Ze verhuist naar Parijs, in 1991 naar New York. Wanneer ze daar verkozen wordt tot Look of the Year in een wedstrijd van het bekendste modellenbureau ter wereld – Elite Models – is het hek helemaal van de dam. Seynhaeve belandt in het rijtje van internationale topmodellen en wordt het gezicht voor merken als Nivea, Ralph Lauren en Victoria’s Secret.

Trump

Ook op financieel vlak gaat het hard voor de jonge Seynhaeve. Dat blijkt uit een rechtszaak in 1996 waarbij haar toenmalig financieel adviseur Peter Buccheri veroordeeld wordt omdat hij maar liefst 3,8 miljoen frank van de jonge Menense verduisterd heeft. De roem en status als topmodel leveren haar ook heel wat mannelijke aandacht op. Hoewel Seynhaeve met de notoire playboy Tim Jefferies een vaste vriend heeft, duikt geregeld het verhaal op dat ze iets heeft met ene Donald Trump.

The Donald, toen al miljardair en een van de bekendste mannen van Amerika, was in 1991 een van de juryleden bij de verkiezing van Seynhaeve tot Look of the Year. Wanneer hij in 1997 aankondigt dat hij gaat scheiden van zijn vrouw Marla en er plots foto’s opduiken van Seynhaeve en Trump op een receptie van Miss Universe, gaan de roddelbladen in de Verenigde Staten in overdrive. In een interview hekelt Seynhaeve de controverse. “Zelfs bij mijn ouders in Menen stond de telefoon roodgloeiend terwijl er niets van aan is. Ik heb met Tim de man van mijn leven gevonden”, zegt ze.

Parijs

Die man van haar leven dumpt haar echter twee jaar later voor Claudia Schiffer. Kort daarna, begin jaren 2000, leert Seynhaeve dan de Franse acteur Jean-Baptiste Iera kennen, op de set van de Franse film Rien que du bonheur. De twee worden stapelverliefd, al loopt dat niet van een leien dakje. Omdat er geen kusscène in de film voorzien is, laat Iera die alsnog in het scenario schrijven. Achteraf vraagt hij Seynhaeves telefoonnummer, maar zij geeft hem haar faxnummer. Toen hij haar een fax met BEL ME stuurde, ging Seynhaeve alsnog overstag.

De West-Vlaamse heeft met de Franse acteur Jean-Baptiste Iera twee zonen. (foto WireImage) © Foc Kan WireImage

De twee trouwden en hebben ondertussen twee zonen, Lukas (19) en Hayden Kaye (15). Na jaren te hebben gependeld tussen New York – waar ze Denzel Washington en Robert De Niro tot hun buren mochten rekenen – en Parijs, kozen ze enkele jaren geleden definitief voor de Lichtstad. Het gezin woont er in een flat die voorheen eigendom was van koning Juan Carlos van Spanje en die door Jean-Baptiste en Ingrid met veel smaak is heringericht.

KanaalTwee

In Vlaanderen laat Ingrid Seynhaeve zich nog slechts heel zelden zien of horen. In 2007 keerde ze even terug om voor het toenmalige KanaalTwee de Belgische editie van de modellenjacht Topmodel te presenteren. Met wisselend succes overigens, want de mix van Nederlands, Frans, Engels en onversneden West-Vlaams was voor veel kijkers een doorn in het oog. Seynhaeve liet dat niet aan haar hart komen en concentreerde zich verder op June7.2, het kledingmerk dat ze oprichtte én op haar gezin. Modellenwerk doet ze overigens nog altijd. Wie haar wil boeken, kan daarvoor terecht bij T-Models, het modellenbureau van… Donald Trump.