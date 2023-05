Van Kate Ryan tot Frans Bauer en Les Truttes, de Roeselaarse Batjes beloven weer heel wat moois

Van vrijdag 23 tot maandag 26 juni mag Roeselare zich opnieuw opmaken voor de Batjes. Het koopjesfestijn bij uitstek met braderie, maar ook heel wat animatie en tal van optredens. Dit jaar is er extra aandacht voor preventie. Feesten moet kunnen, maar vooral veilig.

De Batjes in Roeselare starten traditioneel op vrijdag met ‘t Vat van Rodenbach op de Grote Markt, goed voor 3.400 liter van het Roeselaars stadswater. Onder meer dj’s Gunther D en Dirk Stoops moeten de massa aan het dansen krijgen. Dit jaar is er extra aandacht voor preventie. Een goed glas moet kunnen, maar feesten hoeft niet zozeer met alcohol. daarom zijn er dit jaar overal non-alcoholische alternatieven voorzien. De winkels zijn op vrijdagagavond voor de gelegenheid al langer open.

Ook op zaterdag en zondag is er voldoende tijd om ‘batjes’ te doen. Kom langs, geniet van de sfeer en animatie en tik je eerste zomerkoopjes op de kop. De lokale handelaars komen naar buiten met de interessantste aanbiedingen. De straten worden gevuld met extra marktkramers en braderiestanden.

Er is overdag heel wat animatie voorzien, voor groot en klein. Er is dans op de Grote Markt, het totaalfestival Plein Publique in het Noordhof en ook de Ardooisesteenweg is weer van de partij.

Frans Bauer en De Romeo’s

Uitkijken is het naar de vele optredens. Fans van het Nederlandstalig lied moeten op zaterdagavond op de Grote Markt zijn met optredens van De Romeo’s (met full band) en Frans Bauer. Op het Stationsplein kun je dan naar Ann Lee, The Heartclub Band en Pussy Willow. Op zondag ligt het zwaartepunt aan het station met optredens door Kate Ryan en de partyband Les Truttes, ambiance gegarandeerd. Op de Grote Markt kan je dan naar De Wandelende Mens (met Tom Landuyt) en Arnouveau (Arno tribute band).

Ook in het Noordhof en de Ardooisesteenweg zijn er verschillende optredens. Alle info op www.pleinpublique.be en www.krottegembeweegt.be.

Afsluitend vuurwerk

Op maandag ligt het zwaartepunt op het Stationsplein met eerst Roeselswing met optredens van onder meer David Vandycke, Celien en Wendy Van Wanten. Vanaf 18 uur is er Radio 2 Bene Bene met onder meer Udo, Sam Gooris en Margriet Hermans. De Batjes worden feestelijk afgesloten met een diervriendelijk vuurwerk. Alle optredens en animatie zijn volledig gratis.