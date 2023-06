Van het strand naar de pier: Olivier Monbaliu opent kleurrijke expo als ‘Polik’

Negen abstracte werken en één popartcreatie: strandbaruitbater Olivier Monbaliu laat in de Belgium Pier zijn artistieke alter ego ‘Polik’ op je los. Zijn grootste invloeden? Pollocks bekende ‘dripping technique’, de vrije jazzimprovisatie, en… de wondere wereld van kleur.

Kaffee Buitenland, Café Bar Byollies, en ondertussen al acht jaar strandbar Baraq Beach. Olivier Monbaliu (59) is een creatieve ondernemende geest. Als ‘Polik’ beheerst hij als geen ander de drippingtechniek, maar wordt hij naar eigen zeggen ook – en vooral – beïnvloed door het ongrijpbare van de jazzmuziek.

“Pollock is zeker wel een inspiratie, ja. Maar het is toch vooral de vrije improvisatie die als een rode draad doorheen mijn werk loopt. Dat, en kleur. Kleur is de gemene deler. Mijn werk is daardoor ook iets vrolijker dan dat van Pollock”, klinkt het. Zijn werk surft volgens Olivier op ‘een golf van hoge schittering en kleur’. “Het interessante aan kleur is dat het steeds een ander gevoel oproept. Je oog zal een heel ander werk ontwaren naargelang je de focus verlegt. Of we nu over mode, kunst of vuurwerk spreken: kleuren staan voor impressies. Ze prikkelen, nemen je mee.”

Muzikale reiziger

‘Als een muzikale reiziger’, staat op Oliviers website te lezen. “Muziek heeft mij altijd gefascineerd”, aldus Olivier. Op zijn zestiende had hij een eigen discobar. “Een work in progress: Aladdin Sane. David Bowie met die rood-blauwe bliksem op zijn gezicht. Maar dé blikvanger is deze hier: een levensgroot portret van Dua Lipa, volledig gemaakt uit beschilderde cassettes. Mijn flagship, zeg maar. Er is al aardig wat op geboden, maar ik wil het voorlopig nog niet wegdoen.”

Hier haalde Olivier de mosterd bij de popart, die gebruik maakt van mixed media. “Cassetjes zijn mooie vintage dingetjes. Lekker oldskool”, glimlacht Olivier. “En ik vind Dua Lipa een fantastische performer. Ik hou van haar stijl.” Weer een ander werk draagt de titel ‘Perpura’: Olivier blijkt ook nogal fan van His Purple Highness. “En wat denk je van deze: zou je er niet aan willen likken?”, glimlacht Olivier. ‘Caramelo’, heet het. Elk werk – steevast in hoogglans – is overigens een pièce–unique.

Verfresten

Op zijn 59ste droomt Olivier van een professionele carrière als kunstenaar. “Ik was al langer gefascineerd door de kunst, maar mijn passie voor het doek kwam pas tot volle wasdom tijdens de coronalockdown. Zoals iedereen was ik op een dag de zolder aan het opruimen, toen ik daar op een doos oude verfresten botste. Dus terwijl iedereen aan het wandelen sloeg, besloot ik het schilderspenseel weer ter hand te nemen”, glimlacht Olivier.

“Maar ik ben altijd al graag met mijn handen bezig geweest. Lichtarmaturen ontwerpen, zelf barmeubelen in elkaar knutselen: dingen maken boeit mij.” Van zijn vader Louis, de vorige uitbater van de Lustige Velodroom, leerde Olivier timmeren en lassen. “Ik ben samen met mijn broer Thierry opgegroeid tussen de gekke fietsjes. Misschien heb ik daar wel die obsessie voor kleur aan te danken: de fietsjes hebben alle kleuren van de regenboog”, glimlacht Olivier. “En de velodroom is eigenlijk een kunstwerk op zich hé. Ook de naam van mijn strandbar is daar op gebaseerd: de barak is dat huisje in het midden van de piste”, klinkt het. De Belgium Pier ligt er zowat vlak naast.

Fantastische locatie

“Ik kende Sebastiaan (Defoort, uitbater van de Pier red.) al langer en hij stond hiervoor open. Gelukkig maar want de Pier is een fantastische locatie, die deze zomer vele duizenden bezoekers zal aantrekken nu de vernieuwde wandelweg weer open is. Een betere venue voor mijn werk had ik niet kunnen bedenken”, besluit Olivier. Ondertussen heeft hij een zeventigtal werken klaar die ook te bewonderen zijn bij Galerij Thiels in de Bakkersstraat. ‘Modern Art Gallery Belguim Pier’ is, met uitzondering van maandag en dinsdag, elke dag open van 11 tot 18 uur. De inkom is gratis.

Website: www.polik.eu, instagram: polik.modern.art.