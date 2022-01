Valentijnsweekend met literaire toets

Connie Palmen kende twee grote liefdes maar moest die jammer genoeg vroegtijdig ‘afstaan’. Deze flamboyante en populaire schrijfster is dan ook het ideale gezelschap voor Liefde tussen de Lijnen. Dit dacht ook Hendrik Tratsaert als curator van het valentijnsweekend. Haar oeuvre is doordrongen van het liefdesthema.

Naast ‘Palmen en Passie’, dat plaatsvindt in de Grote Post kun je ook deelnemen aan tal van evenementen in de bib van Oostende. Maar ook KAAP is weer van de partij met ‘Let love rule’.

De Nederlandse auteur Connie Palmen heeft zes bekroonde romans op haar palmares en tal van essays en verhalen. Haar debuutroman ‘De wetten’ is intussen aan de veertigste druk toe en is wereldwijd vertaald. Op zaterdag 12 februari om 20 uur gaat ze in de Grote Post in gesprek met filosofe Alicia Gescinska en psycholoog Paul Verhaeghe. Het duo Sarah D’hondt en Stijn Bettens zorgen voor de muzikale omlijsting. Op zondag 13 februari om 15 uur staat ‘Valentijn voor Connie’ op het programma. Zes persoonlijke vrienden waaronder actrice Els Dottermans, zanger van Dez Mona, Gregory Frateur, presentatrice Jelle Van Riet,… brengen een kort stuk binnen het thema liefde en dragen dit aan La Palmen op. “Naast een veelzijdig auteur is ze ook filosofe en een feministe van het milde type”, schetst Hendrik haar.

Ook in de bib hangt de liefdessfeer al in de lucht. Op donderdag 27 januari kunnen liefhebbers over de middag opnieuw genieten van Broodje Poëzie. Dit keer is het dichterscollectief ‘Obsidiaan’ van de partij. Dit gezelschap verzamelt Wim Vandeleene, Edward Hoornaert en Steven Van Der Heyden. Op vrijdag 11 februari vanaf 18 uur kunnen liefhebbers onder het van Heidi Lenaerts opnieuw deelnemen aan de Bibdate.

KAAP op haar beurt organiseert op zaterdag 12 februari om 20 uur voor de twaalfde keer op rij ‘Let love rule’. Binnen deze editie brengt Saskia De Coster een selectie uit eigen werk, maakt het duo achter Grof Geschud een theaterstuk, zoekt Pelumi Adejumo in haar poëzie naar verbinding en sleept Tamara van Esch je mee in haar gevoelige teksten.

Meer info en tickets via www.oostende.be/liefdetussendelijnen.