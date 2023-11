Unieke tentoonstelling in de Sint-Bertinuskerk in Poperinge: “Kerstbeelden uit de hele wereld”

De Sint-Bertinuskerk in Poperinge wordt omgetoverd tot een grootse expo van kerstbeelden en -stallen uit de hele wereld. Michael Moyaert en Greet Van Engeland uit Gits en Joris Missiaen en Moniek Inghelbrecht uit Ichtegem stellen meer dan 500 exemplaren uit hun verzameling tentoon.

“In alle landen waar christenen wonen, wordt Kerstmis gevierd. Daarbij hoort traditiegetrouw een kerststal. Maar andere culturen betekent ook andere gewoonten en voorstellingen. Kerststallen bestaan daarom in alle maten, gewichten en materialen. De kerststallen op de tentoonstelling komen van over de hele wereld”, legt Moniek Inghelbrecht. “Iedere stal heeft een eigenheid, die soms in kleine ornamenten zit, zoals elementen uit het dagelijkse leven, muziek, natuur,…”

Verzameling

“Mijn eigen verzameling startte ettelijke jaren geleden, toen ik van een missionaris een stalletje cadeau kreeg. Het was een ebbenhouten exemplaar uit Congo. Pure kunst van een plaatselijke kunstenaar. Dat stalletje is mij nog altijd heel dierbaar”, vertelt Moniek. “Toen ik later nog twee stalletjes uit Peru kreeg, merkte ik dat er telkens andere lokale kenmerken in verwerkt waren. Ik ontdekte zo dat de eigen cultuur van een regio of land dikwijls een plaats krijgt in de stalletjes. Een cocablad in de vorm van een kerststal uit Peru, bijvoorbeeld, of eentje uit Palestina waar een muur in verwerkt zit. Al die lokale culturen worden op een unieke manier met de geest van Kerstmis in zo’n stalletje verweven.”

In de tentoonstelling in de Sint-Bertinuskerk wordt bij sommige kerststalletjes ook wat uitleg gegeven met een verduidelijkende tekst. “Het maakt dat sommige exemplaren echte pareltjes zijn. Onze wereld kijkt soms neerbuigend naar bepaalde culturen, maar de tentoonstelling leert ons onze hoed af te nemen voor hun kunstwerken. Ook onze vrienden Michael en Greet, die een grote en unieke verzameling hebben, kennen een gelijkaardig verhaal. Voor Michael begon zijn passie toen hij acht jaar was en de kerststal van zijn oma mocht opstellen en nadien van zijn mama een stalletje uit Mexico kreeg. Bij het overlijden van zijn oma kreeg Michael haar kerststal.”

Kerstboodschap

Michael en Moniek en enkele medewerkers zullen ter plaatse aanwezig zijn om uitleg te geven. Ze merken dat de expo het een en ander teweeg brengt bij veel bezoekers. “Zij komen weer in contact met waar het eigenlijk allemaal om draait, de boodschap van Kerstmis. Het is een tentoonstelling die mensen met elkaar en de wereld verbindt, een warme onderdompeling in de kerstsfeer.”

De tentoonstelling is in handen van de Pastorale Eenheid Poperinge in samenwerking met H. O. E. K. (Hulp aan Oost-Europese Kerken). De stichter, priester Roger Vanhopplinus, was vele jaren actief op het Sint-Stanislascollege, net als zijn collega-priester Kamiel Missiaen. In hun voetsporen werkt vandaag priester Luc Deschodt, afkomstig uit Poperinge, mee in de beweging.