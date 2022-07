Unieke museale opstelling ‘1302: opstand, slag, keerpunt’ weldra te bezichtigen in Onze-Lieve-Vrouwekerk van Kortrijk

Op maandag 11 juli gaan de deuren open van de museale opstelling ‘1302: opstand, slag, keerpunt’ in Kortrijk. Vanaf dan kan je in de Onze-Lieve-Vrouwekerk het verhaal van de Guldensporenslag herbeleven. Een adembenemend klank- en lichtspel en uitgekiende animaties vertellen je over het ontstaan van het graafschap Vlaanderen. Het project kost 2 miljoen euro.

De Gravenkapel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en een stuk rond het altaar van de kerk krijgen een Belevingsmuseum. “We vertellen het historisch verhaal van de Guldensporenslag opnieuw zonder politieke gekleurdheid. Het is een fascinerend multimediaal verhaal van het Graafschap Vlaanderen en we benaderen onze Vlaamse identiteit in al haar facetten. De focus ligt op het verhaal van de Guldensporenslag in 1302”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “Als cultuurschepen koos ik drie jaar geleden heel bewust om radicaal te gaan voor het virtueel tot leven wekken van de slag en het graafschap. Zo verbinden we onze geschiedenis met onze toekomst. We investeerden fors: 2 miljoen euro. Ook heel bewust. Ons episch verhaal, de Guldensporenslag, maakt deel uit van onze identiteit. Wat ook iemand zijn of haar overtuiging is, elke Vlaming verdient dat verhaal te beleven. Hier in de kerk, want let wel: de kerk blijft een kerk.” De scenografie en multimediale beleving worden verzorgd door Koen Bovée en CREATE.eu.

© JVGK

Consoles met meer info

Rudy Vandeputte is de projectleider. “We gaan voor een brede, toegankelijke en laagdrempelige aanpak. We stappen af van het klassieke ‘vitrinekastjes kijken’ en werken met Virtual Reality en videomapping”, duidt projectleider Rudy Vandeputte, die 3,5 jaar aan het project werkt en het project in net geen jaar tijd realiseerde samen met CREATE.EU. “De focus ligt op 3 punten: de Guldensporenslag zelf, het Graafschap Vlaanderen en de symbolen van onze identiteit: denk maar aan de leeuw en de vlag.

De bezoeker zal er niet alleen iets leren over het conflict tussen de Franse koning en de graaf van Vlaanderen, maar ook over de omstandigheden waarin de slag plaatsvond, de manier van oorlog voeren. Het ontstaan van het Graafschap Vlaanderen is een boeiende geschiedenis die verteld wordt door de graven zelf. De bezoekers worden meegenomen in een meeslepend verhaal en krijgen zicht op de groei en bloei van het graafschap. Ze komen te weten waar de naam Vlaanderen vandaan komt, of sinds wanneer men over het graafschap Vlaanderen spreekt”, vertelt Rudy verder.

We benaderen het ook wetenschappelijk, er bestaan veel mythes en fabels rond 1302 die niet kloppen, maar wat is het dan wel? De film duurt 18 minuten en het verhaal wordt verteld door Chris Lomme. Verder zijn er een pak consoles met uitleg en info voor de meerwaardezoeker. Zo is er een console waar Rudi Vranckx live verslag uitbrengt van de slag 1302.

© JVGK

© JVGK

Breed publiek

De Guldensporenslag is onlosmakelijk verbonden met het identiteitsgevoel van de Vlaming en zo is bijvoorbeeld ook het symbool van de Vlaamse Leeuw dat. In dit deel komt de bezoeker te weten welke weg deze symbolen hebben afgelegd en waarom het verhaal door de eeuwen heen geromantiseerd werd. Hij leert ook nadenken over zijn eigen identiteit. De link met de nieuwe kunst- en tentoonstellingssite op de Groeningeabdij, waar identiteit het centrale thema wordt, zal hier nooit ver weg zijn.

De drie focussen mikken elk op zowel het brede publiek, dat een globaal beeld van de museale beleving wil krijgen, als op de meerwaardezoekers, explorators en historici die dieper op de betreffende inhoud willen ingaan. De grondslagen voor de inhoudelijke focussen werden gelegd door historica Veronique Lambert in samenwerking met team musea en een panel van experten.

Sluitstuk is deKist van Oxford, die na 720 jaar thuiskomt in Kortrijk en 1302 ademt. Het is een houten kist waar op het voorpaneel taferelen van de Guldensporenslag zijn afgebeeld. Het is de oudste bekende afbeelding. Tot nu staat de kist in het New College in Oxford, maar deze is nu voor een jaar in Kortrijk. “We hopen dat we ze langer mogen houden”, aldus de schepen. “Het vervolledigt het verhaal van 1302: opstand, slag, keerpunt’ op een multimediale manier, met extra informatie en interactiviteit. Over deze opstelling en museale beleving zal men in heel Vlaanderen spreken.” (video JVGK)

De kist van Oxford. © gf