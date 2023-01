Unieke foto-expo in Oostende toont geschiedenis Watson Reddingboot 3

In de Nieuwe Gaanderijen opende een foto-expo die de geschiedenis en restauratie van de Watson Reddingboot 3 belicht.

Op grote panelen in de Gaanderijen tussen de Parijsstraat en de Drie Gapers wordt getoond hoe de Watson Reddingboot 3 er uit zag en hoe ze thans door de vzw Restart wordt hersteld op de Oosteroever. De boot werd gebouwd in 1946 en in 1948 te water gelaten en dient om hulp te bieden bij scheepsrampen. Vanuit Oostende voerde de boot meer dan 1.200 reddingsacties uit. In 1980 werd ze uit dienst genomen. Ze lag jarenlang in het Visserijmuseum in Koksijde en werd in 2011 beschermd als varend erfgoed.

Van plannen om ze van overheidswege te restaureren kwam nooit iets in huis tot de vzw Restart de boot, met de hulp van het havenbedrijf naar Oostende haalde. Sindsdien wordt het schip gerestaureerd. De expo toont in 27 panelen de geschiedenis en huidige restauratie en is zo een eerbetoon aan de vzw Restart en haar talrijke vrijwilligers en sponsors. De expo is nog tot 14 maart gratis te bezoeken in de Nieuwe Gaanderijen.