Unieke cultuurvoorstelling over 900 jaar Kuurne in de Kubox

Op 29 november vindt opnieuw een hoogtepunt plaats in het Kuurnse feestjaar in de Kubox. Op het podium gaat gastheer Sammy Neyrinck (VRT) op zoek naar het echte verhaal van 900 jaar Kuurne.

Kuurnse bekende gezichten kruipen in de rol van Kuurnse geschiedkundige personages doorheen de geschiedenis. Oshin Derieuw, Jels Devlaminck, Piet Huysentruyt, Steffy Merlevede, Bram Vandeputte, Marc Vanwonterghem, Jan Vanwynsberghe, Herbert Verhaeghe en Ever Meulen verkleden zich in een historisch kostuum en belichten elk een eeuw van de Kuurnse geschiedenis. De getuigenissen worden opgenomen op 7 en 14 november in de opnamestudio’s van The Penta in Howest door het videoproductiehuis Videonauten.

Hun getuigenissen vormen de rode draad tijdens de voorstelling. Op basis van deze getuigenissen gaat moderator Sammy Neyrinck samen met zijn live gasten verder graven in de Kuurnse geschiedenis. Het wordt een avond vol boeiende anekdotes, unieke verhalen, een ferme portie nostalgie en de belangrijkste mijlpalen van 900 jaar Kuurne. De muzikale omlijsting wordt live verzorgd door Flip Kowlier en band. Videofragmenten, beeldmateriaal, verhalen en live muziek wisselen elkaar af. Een niet te missen voorstelling voor de (oud-)inwoners van onze ezelsgemeente! Al 275 tickets werden verkocht. Wil je er nog bij zijn? Bestel dan snel jouw tickets via www.kuurne.be/tickets.

Sammy Neyrinck: “We gaan voor een ultieme terugblik op de voorbije negen eeuwen in Kuurne. Van het ontstaan in 1123 tot de trotse ezelgemeente in 2023. Aan de hand van nooit eerder vertoonde getuigenissen van bekende en minder bekende Kuurnenaren die de geschiedenis van Kuurne nog kunnen navertellen.”

Burgemeester Francis Benoit, bevoegd voor cultuur en feestelijkheden: ”We kozen om met Sammy en Videonauten samen te werken. We willen ook onze geschiedenis vereeuwigen in stijl. Dankzij historicus Tom Nuyttens zijn we ook heel veel te weten gekomen. Kuurne heeft een rijke geschiedenis. We weten veel over het ontstaan en de laatste 150 jaar. Maar dankzij onderzoek en de prachtige setting komen we heel veel te weten. De voorstelling is een must voor iedereen met roots in Kuurne. Deze voorstelling is een van de orgelpunten van 900 jaar Kuurne.”

De promoaffiche is van de hand van illustrator Ever Meulen. In zijn illustratie verwerkt hij natuurlijk ezels, Kuurne-Brussel-Kuurne, het wapenschild met een aanpassing naar 900, het oude wapenschild met de zwarte adelaar, de Leie, de verschillende kernen (molen en kerk Sint-Pieter, Sint-Michielskerk…), de Leie, het vlasverleden en de roterij.