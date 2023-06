Uniek wandelpad geopend in De Panne

Het traject van ‘De Planché’ in De Panne verliep via een ‘hobbelig pad’ maar net voor de start van de zomervakantie, verklaarde het lokaal bestuur het betonnen wandelpad van 1,5 km lang met een unieke houtstructuur officieel voor geopend.

Eigenlijk begint het verhaal van ‘De Planché al voor de coronapandemie. “Toen opperde een lokale ondernemer het idee om een wandelpad met panelen te maken op het strand”, vertelt burgemeester Bram Degrieck.

“Door corona ging de bal helemaal aan het rollen. Om meer afstand tussen mensen te creëren bij drukke momenten op de Zeedijk, was een extra pad op het strand een uitstekende oplossing. Omdat er tijdens de coronaperiode geen festivals mochten georganiseerd worden waren er ook geen podiumvloeren nodig en konden we die houten vloeren relatief goedkoop huren. Helaas gingen de prijzen na corona weer flink de hoogte in. Het planchétraject heeft door het nieuwe modewoord ‘ontharding’ heel wat ‘besognes’ met zich meegebracht. Het woord ‘beton’ heeft op sommigen een effect alsof je duivelse verzen voorleest”

Bezwaar

“Hoewel er door de vzw Bescherm Bomen en Natuur een bezwaar werd ingediend is de vergunning uitvoerbaar verklaard. Het is toch wel gemakkelijk tegenwoordig dat je als burger elk project kunt tegenhouden! Ook al gaat het om een mooi wandelpad zoals De Planché dat ook een toegangspad is voor mensen met een beperking. Mocht het in het slechtste geval verkeerd aflopen, dan nemen we De Planché elk jaar weg, van 15 november tot 15 april! Maar we zijn er trots op, en omdat we graag ‘stoefen’: hij ligt op het mooiste strand van Noord-West-Europa en omstreken!”

De burgemeester verduidelijkt nog wat mag en niet mag op De Planché. “Dit is het verlengde van de Zeedijk en het is dus een wandelzone, waar wandelaars prioriteit hebben. Fietsers mogen zich in deze ‘shared space’ enkel stapvoets verplaatsen. De Planché is er niet voor honden en gocarts.”

Trots

Schepen Wim Janssens reageert trots op het resultaat: “De Planché is al sinds corona niet uit de media weg te krijgen, met vooral positieve reacties. De miserie begon in maart 2022 toen een vzw die dacht dat er bomen op het strand staan, een bezwaarschrift indiende. Maar de uitspraak van de deputatie luidde: de vergunning blijft!”

“Toch ging de vzw naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen en wachten we op de uitspraak. Ondertussen ligt De Planché er, en de positieve reacties zijn overweldigend, zeker van ‘mensen op wieltjes’. Technisch gezien is De Planché geen hoogtechnologisch concept, maar door de eenvoud en afwerking is het een uniek product. Het gaat om eenvoudige betonnen platen, eigenlijk bedoeld voor de industrie. Ze worden gegoten in een standaardmal van 2 op 2 meter.”

“Er werd echter een op maat gemaakte rubberen mat met het reliëf van verweerd hout toegevoegd aan de mal. Het product dat betonfirma EBEMA speciaal voor De Panne maakte, is nu een serieproduct geworden. Dit idee komt uit mijn hoofd, maar EBEMA mocht het idee stelen op voorwaarde dat het gecommercialiseerd wordt onder de naam ‘De Planché van De Panne’. Binnenkort liggen er dus ettelijke vierkante meters ‘Planché van De Panne’ in andere kustgemeentes… Samen met EBEMA doen we mee aan de FeBe-awards, een wedstrijd binnen de betonindustrie voor innovatieve producten. Deze award wordt na de zomer uitgereikt… We zijn benieuwd!”

Geen onderlaag

De betonplaten zijn rechtstreeks en plat op het zand geplaatst. Er zijn geen funderingen, geen onderlaag nodig. Het is een eenvoudig procedé, dat snel kan worden afgewerkt. “We wilden hiermee aantonen dat De Planché op korte tijd kan verplaatst worden zonder een spoor achter te laten”, aldus Wim Janssens. “Ideaal binnen de context van de toekomstige kustverdediging.”

“De firma Seru uit Veurne nam dit voor haar rekening, en in een mum van tijd lag de 2786 m² mooi op zijn plaats. Hiermee bleven we binnen ons budget van 210.000 euro voor levering en plaatsing. Ons eigen Team Facility is de grote trekker in dit verhaal en zorgde voor de volledige voorbereiding en realisatie. Er is geen studiebureau aan te pas gekomen.”

“Ook onze mannen van Team Reiniging hebben meegewerkt én meegedacht: ze hebben vooraf een test uitgevoerd, de stabiliteit gecheckt en gezocht naar een efficiënte manier om De Planché te reinigen. Het Team Technisch Dienst zorgde voor de afwerking met zitbanken en infoborden.”