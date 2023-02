Uniek lichtspektakel Urban Mapping op vlasroterij Sabbe tijdens paasvakantie

Van 31 maart tot 16 april vormt vlasroterij Sabbe het unieke decor voor een indrukwekkend lichtspektakel van Urban Mapping. Via projecties, animaties, geluid en lichteffecten zal je boeiende verhalen over 900 jaar Kuurne kunnen ontdekken. Een ideale uitstap met familie of het gezin.

Roterij Sabbe met haar gekende statige schouw ligt langs het jaagpad aan de Leie in het verlengde van het Vlaspark in Kuurne. In de aanpalende loods vind je momenteel de creatieve start-up Urban Mapping. Zij brengen verhalen tot leven met de magie van projectie. Ze brengen Kuurnse verhalen die je nooit eerder hoorde. In het kader van 900 jaar Kuurne is dit de ultieme city-marketing.

“We hebben een voorliefde voor historische locaties met een goed verhaal”, vertelt Alexander Stragier, creative director bij Urban Mapping, “De klik met deze erfgoedsite was er onmiddellijk. We zijn dankbaar dat Intercommunale Leiedal en de gemeente Kuurne ons de kans gaven om hier een loods te huren. De roterij is een inspirerende plek en een prachtig canvas voor een lichtspektakel. Het 900-jarig bestaan van de gemeente sluit hier naadloos op aan.”

Aanrader

Tijdens het lichtspektakel maken bezoekers een reis door de tijd en komt niet alleen de geschiedenis, maar ook de toekomst van de roterij, het vlas, Kuurne en de Leie op een magische manier tot leven. Via projecties, animaties, geluid en lichteffecten zal je de boeiende verhalen kunnen ontdekken die schuilen achter de dikke muren van de roterij. “Dit wordt een aanrader voor iedereen en ongezien in onze regio,” aldus burgemeester Francis Benoit.

Dit wordt een aanrader voor iedereen en ongezien in onze regio – burgemeester Francis Benoit

“Roterij Sabbe is een begrip in Kuurne, het is een beschermd monument. Deze voorstelling wordt een monument rond het mooiste wat Kuurne groot gemaakt heeft, namelijk het vlas. Ik hoop hier veel inwoners te ontmoeten, maar ook mensen van ver buiten onze gemeente zullen kunnen zien hoe de Leie, de Golden River, een inspirerende plek blijft. Vroeger was het vlas, nu is het digitale design.”

Het videomappingspektakel is van 31 maart t.e.m. 16 april iedere avond om 21u te bewonderen vanuit een overdekte tribune, met een capaciteit van 700 plaatsen. Er worden randparkings voorzien in de buurt. Tickets zijn beschikbaar via magievandevlasbloem.be vanaf 16 februari en kosten 14 euro.

Alle inwoners van Kuurne ontvangen in de week van 13 februari een flyer in hun brievenbus met een kortingscode. Met deze code ontvangen zij 25% korting op de publieksprijs. Ook kinderen genieten van een verminderd tarief. (ADM)