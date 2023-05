Uniek fotoproject ‘Grenspunt’ toont grensbuurten van Wevelgem

WEVELGEM Vanaf 26 mei zullen in drie buurten op de grens van Wevelgem dertig foto’s te zien zijn van elf lokale fotografen. Deze openluchttentoonstelling is het eindresultaat van het kunstproject ‘Grenspunt’. De lancering valt niet toevallig samen met de ‘Europese Dag van de Buren’.

Met het initiatief Grenspunt wil de gemeente haar meest perifere buurten in de kijker zetten. Dat doet ze aan de hand van een fotoproject. Lokale fotografen werden uitgenodigd om drie grensbuurten in beeld te brengen, namelijk: ‘t Mollegat in Wevelgem, grenzend aan Bissegem, De Knok in Gullegem aan de grens met Heule en de Kezelberg in Moorsele, grenzend aan Menen en Moorslede.

Openlucht

“Hoe goed kennen jullie onze gemeente? Iedereen kent de N8, weet dat het op woensdag markt is in Wevelgem en dat Gullegem bijna synoniem is voor Carnaval. Maar hoe goed kennen jullie onze buurten en wijken? Wie toont blindelings op de kaart: De Wegwijzer, de Leuricock of ’t Helleputje?” Met deze open uitnodiging begin dit jaar ging Wevelgem op zoek naar deelnemers voor het kunstig fotoproject Grenspunt. Elf geïnteresseerden, zowel professionele als amateurfotografen, schreven zich in en kregen de opdracht niet enkel mooie plekken te zoeken, maar ook opvallende bewoners of typische gebruiken en gewoontes in beeld te brengen. “In de loop van maart werden ze uitgenodigd op buurtbabbels om inspiratie op te doen”, zegt schepen van Kunstenbeleid Kevin Defieuw.

De fotografen brengen mooie plekken, maar ook typische gebruiken en opvallende bewoners in beeld

“Daar leerden de fotografen en de buurtbewoners elkaar kennen en werden er weetjes over de buurt gedeeld. Een ideale bron van inspiratie voor de fotografen. Na de buurtbabbel gingen die aan de slag in minstens twee van de drie buurten. Zowel portretfotografie, landschapsfotografie als architecturale fotografie behoorden tot de mogelijkheden. Uit alle inzendingen selecteerde een jury tenslotte dertig foto’s, tien per buurt.”

Wandellus en Podcast

De selectie zal vanaf vrijdag 26 mei, Europese Dag van de Buren, in groot formaat te zien zijn in elk van deze buurten. De tentoonstelling loopt tot 2 juli. Alle locaties komen op de website van de gemeente Wevelgem. Op de Kezelberg is er zelfs een wandellus uitgewerkt. Eind deze zomer zullen de foto’s ook te zien zijn in Bib in het Park. De werken worden er verzameld en getoond van 28 augustus tot 10 september. Gekoppeld aan het fotoproject is er ook een 15-delige podcastreeks. Daarvoor ging freelancejournalist Robbe de Leener op zoek naar kleine, boeiende verhalen uit deze buurten. Bezoekers aan de expo kunnen de podcast beluisteren via een QR-code op de foto’s. Alle afleveringen zijn ook terug te vinden op de streamingdienst Spotify.